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挖潜育新促消费（河洛观潮）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.05.10 08:35

　　体验星空露营、感受音乐热舞、乐享烧烤派对，汝阳小店以滨河露营引来一批批“城里人”；入目是绿色草坪，依山是低矮房屋，屋前是石头小路，宜阳“霍比特小镇”亮相即走红……近来，从打造露营新场景，到创造沉浸新体验，消费亮点频现，有力地激发了我市的消费潜力。

　　消费是最终需求，是畅通国内大循环的关键环节和重要引擎，是经济持久稳定的拉动力。特别是在经济下行压力持续加大的当下，更需消费这架“马车”跑起来、拉一把。然而，受国内疫情多发、国际局势多变等因素叠加影响，消费复苏进一步承压。一边是呼唤消费更给力，一边是消费仍不及预期，难题何解？像上述两地那样挖潜育新，不失为应变之举。

　　挖潜，就是把那些被抑制的需求释放出来、被忽视的市场开拓出来。时下虽然“需求收缩”，但并不意味着大家不消费了，提振消费、激发潜力，需要我们创造更多“让人心甘情愿掏腰包的机会”。就如今年五一假期，“消费券”成新闻热词，在“用券真划算”的撬动下，很多人重启了“买买买”模式，3月、4月洛龙区以60万张总价值4000万元的通用券、购房券、汽车券拉动消费近2亿元，便是鲜活印证。而从“一老一小”消费到县乡消费，也正以拔节生长之势，成为亟待开拓的“新蓝海”。

　　育新，就是顺应消费方式变化和升级趋势，发力培育以新模式新产品为代表的新型消费。生活需要烟火，也渴望色彩，纵然受到疫情抑制，很多人对新鲜事物仍热情不减。正如一段时间以来，相较增长乏力的传统消费，网上零售格外活跃，新国潮消费快速增长，可穿戴设备、智能家居解决方案等“智慧+”产品和服务同样备受追捧，同时那些彰显个性化、品质化、绿色化的定制消费、时尚消费、循环消费等，也深得人心、增长强劲。把握、发展好这些新消费，促消费就有更多增长点、硬支撑。

　　稳增长必须稳消费。既强基固本，消除制约因素，落实纾困政策，努力稳住传统消费，又挖潜育新，善用消费券、消费补贴等手段促消费，积极培育壮大线上、“智慧+”等新消费，如此才能以消费引擎的重燃，带动经济增长的重振。(张庆旭)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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