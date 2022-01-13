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路遇居民露台起火 洛阳90后退役军人及时扑救
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.10 08:30

　　“多亏一名退役军人挺身而出及时处置，不然后果不堪设想。”昨日，说起前几天露台起火一事，老城区山水王城小区的居民们仍心有余悸。

　　山水王城小区居民口中的退役军人叫董文科，是老城区丽景社区居民，也是一名90后党员。1日18时许，他跟朋友师慧语到山水王城小区办事。当他们进入小区，路过2号楼时，发现这栋楼二楼的露台冒着浓烟，不时有火苗蹿起。

　　“着火了！”听到有人喊叫，董文科第一时间跑向事发地点，拿出在部队学会的本领，三两下爬上露台查看火势。

　　原来，有居民在露台上堆了一堆废弃的木料，不知何故失火。董文科急忙招呼朋友去楼道里找消防器材。随后，他用拿来的灭火器对失火点一顿猛喷将火扑灭。见木料堆不时还有火星闪烁，他又从附近居民家中接来几盆水，将隐患彻底消除。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张清贤）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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