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洛阳市智慧养老服务平台已录入137万余名老年人信息
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.10 08:28

　　“截至目前，洛阳市智慧养老服务平台采集并录入了137万余名老年人信息，录入养老机构238家、社区养老服务设施766个、农村老年人幸福院1449个等数据信息……已完成市级民生实事年度任务。”

　　昨日，记者来到位于西工区中州中路445号意诚大厦(市中心医院对面)的洛阳市养老服务中心看到，在洛阳市智慧养老服务平台大屏上，我市养老大数据等信息一目了然。

　　洛阳市养老服务中心负责人高丁说，为积极探索“互联网+”在养老服务中的应用，该中心搭建了集“养老大数据、综合监管、养老服务”三大功能于一体的综合养老服务平台，充分发挥平台在政府、老年人和服务机构之间的桥梁作用，为居家和社区老人提供服务。

　　老年人如何足不出户，享受洛阳市智慧养老服务平台提供的养老信息？家住涧西区的王先生今年76岁，作为一名独居老人，他有时需要社区养老服务中心提供助餐服务。“我在家人的帮助下，学会了使用智能手机，关注了‘洛阳养老’微信公众号，能及时查找并联系离家不远的养老机构。”王先生说。

　　“洛阳养老”微信公众号包括“智慧养老”“养老咨询”等内容，通过“养老机构”“养老地图”可查看洛阳市智慧养老服务平台收录的社区养老服务设施的名称、位置、联系人、联系方式等信息。

　　“为了方便没有使用智能手机的老人，我们还在洛阳市民之家、各县(区)行政服务大厅、3A级以上社区养老服务中心摆放了洛阳民政智慧服务终端，老人及其家人可通过该终端查看洛阳市养老服务中心提供的政策法规、养老服务、养老地图等相关信息。”高丁说。

　　此外，老年人还可通过“洛阳养老”微信公众号或拨打69912349服务热线，预约助餐、助浴、助洁、巡护等多项上门服务，推动养老服务更加精准、便捷、高效，实现从“有”到“优”的升级。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 董华武 高刘玉）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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