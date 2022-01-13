洛阳再派流调队驰援许昌

9日，洛阳疾控系统再派一支流调队驰援许昌。

信心满满

9日，洛阳疾控系统再派一支流调队驰援许昌。

9日早，冷风细雨袭面，洛阳市疾控中心院内，一支由20人组成的疫情防控流调队伍整装出发。“8日中午，我们接到省疾控中心通知再次支援许昌的消息后，立即从市、县(区)抽调20名精业务、懂技术的队员，还准备了一定数量的防护物资和装备。”洛阳疾控系统驰援许昌领队聂宇涛说。

出征驰援

据悉，这是继5日洛阳疾控派出20名专业流调队员驰援许昌以来，派出的第二支驰援许昌队伍。5日，本报报道洛阳疾控系统驰援许昌一事，相关视频在洛阳晚报、洛视频等账号抖音平台播放量数百万次，还收获了数千条许昌网友的感谢留言——“许昌人民感谢你们，保护好自己，我们共同加油！”“许昌人民向最美逆行者致敬！”

队员集结

“疫情就是命令，期望与许昌共同打赢这场疫情防控阻击战。”队员们说。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 张怡熙 通讯员 梁秀梅 文/图）