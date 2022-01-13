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让“银色”更加闪耀系列谈之三：为父母的养老多一点规划意识
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.05.10 08:21

　　“手头多出来35万元，想给父母规划一下养老，让他们有一个轻松的老年生活。”“一直觉得自己还是个孩子，突然发现父母已老了，我也将面临养老问题。”……在社交平台豆瓣上，有一个名为“独生子女父母养老交流组织”，集结了近8万名独生子女，为父母养老进行规划成为群组当下的热点话题。

　　为父母养老进行长期规划，不是一道“超纲题”。自20世纪80年代初实施独生子女政策，最早的一代独生子女已人到中年，其父母也迈入六七十岁的中低龄老人行列，全国有1.8亿独生子女家庭，一对独生子女夫妇将至少抚养1个孩子、赡养4个老人，同时还需面对房价、教育、职场竞争等多重压力，养老问题势必逐渐突出。子女的自我实现和父母的生活质量，是一道令人两难的选择题，提前做好父母的养老规划，成为解决这一难题的关键。

　　未来的父母生活怎么过，取决于今天的决定。近年，不少年轻人为父母的养老，动了不少心思。从担心父母退休后收入减少，为其制订资产配置方案和投资计划，到购买养老年金，以补充将来退休金不足，再到提前做好应对疾病的经济保障，为父母购置大病保险、医疗保险，防止疾病成为家庭的沉重负担。事实证明，养老规划要趁早，越早开始规划，面对问题时才能越从容。

　　当然也要看到，许多人对父母的老去还没有准备。比如，有些年轻人30岁了，还在习惯性地当月光族，他们的父母健康一旦出问题，就会发现自我抗风险能力很低。调查显示，过半的受访者虽有养老规划的意识，但付诸行动者仅为27%。

　　父母都老得太快，我们绝不能聪明得太迟。在养老这件事上，没有人能代替子女，因为在抚养子女的时候，也没人代替父母。为父母的养老多一点规划意识，我们不妨利用自己和父母手里的部分资金，帮助他们制订一个养老投资计划；督促父母定期体检，保持健康；提前配置好保险，预防大病等风险，让父母年老时活得更幸福、更有尊严！（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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