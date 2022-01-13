居民银行卡涉嫌洗钱？民警成功劝阻她转账20余万元

8日，市区开展新一轮全员核酸采样，反诈民警张孟让在洛龙区某小区维持秩序过程中，遇到一名被骗居民，一骗子称其银行卡涉嫌洗钱，要求受害人将20余万元进行转移，她果断阻止了这起诈骗。

8日，市区开展新一轮全员核酸采样，反诈民警张孟让在洛龙区某小区维持秩序过程中，遇到一名被骗居民，一骗子称其银行卡涉嫌洗钱，要求受害人将20余万元进行转移，她果断阻止了这起诈骗。

张孟让是洛龙公安分局反诈中心民警，当日10时许，她和同事在洛龙区望春门街附近一小区维持秩序。其间，小区居民杨女士前来求助称，其早上接到一个“民警”电话，对方说其银行卡涉嫌洗钱，她不知道怎么办。

张孟让细问得知，给杨女士打电话的自称市公安局民警“陈冬”，还报了警号。“陈冬”告诉杨女士，其银行卡涉嫌帮诈骗分子洗钱200多万元，案件由上海警方负责，对方还给杨女士发了协查通知。为取得杨女士信任，“陈冬”准确说出她的姓名、身份证号等信息。

“骗子让杨女士新办一张银行卡，然后将现有卡上的20余万元转到新卡上，为下一步行骗做准备。”张孟让说，骗子还警告杨女士此事机密，严禁告诉他人。因当日要做核酸采样，且银行网点也没开门，杨女士无法办新卡。杨女士看到身穿警服的张孟让，遂前来求助。

张孟让调查发现，市公安局并无“陈冬”这个人，骗子发给杨女士的协查通知也是假的，且协查通知只能“公对公”，不能发给个人。“这属于电信诈骗，您千万不要轻信。”张孟让一语点醒杨女士。

张孟让说，此类诈骗比较常见，骗子在掌握受害人信息后，谎称其银行卡涉嫌洗钱，打着帮受害人洗脱罪名的幌子，套取受害人的钱财信息，然后实施诈骗，提醒大家擦亮双眼，不要掉进骗子的圈套，以避免造成财产损失。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 方楚）