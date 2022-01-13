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龙门何以称天阙
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2022.05.10 08:06
今日伊阙

　　今天，隋唐洛阳城中轴线作为洛阳的历史轴线，其恢宏气象正逐步显现。

　　隋唐洛阳城中轴线北起邙山，南抵伊阙，其上分布着人们津津乐道的“七天建筑”，自南向北分别为天阙(伊阙)、天街、天津桥、天枢、天门(应天门)、天宫(明堂)、天堂等。

　　这些被载入史册的“天字号”建筑，背后都有哪些故事？我们一起来看一看。

　　隋炀帝称伊阙为天阙

　　在隋唐洛阳城中轴线上，位于最南端的是龙门，即伊阙。

　　伊阙由来已久，其得名与大禹治水有关。

　　东汉时，班固在洛阳著《汉书》，其中记载：“昔大禹治水，山陵当路者毁之，故凿龙门，辟伊阙。”北魏时，郦道元也在《水经注》中说：“昔大禹疏以通水。两山相对，望之若阙，伊水历其间北流，故谓之伊阙矣。”

　　在古代，阙指阙口，也指宫殿两边供瞭望的高台，双阙即代表宫门或都城。天阙是天子之门，也意味着朝廷。北魏杨衒之在《洛阳伽蓝记》中称：“惠生在乌场国二年……至正光三年二月，始还天阙。”天阙在此指北魏京城洛阳。

　　伊阙自古为洛阳的重要门户，也是群雄逐鹿的战场。战国时期，秦将白起在伊阙之战中歼灭韩魏联军，一举成名。东汉末年，大将军何进在伊阙设关，拱卫京师洛阳。北魏迁都洛阳后，也派重兵把守伊阙，并在这里的伊水两岸开窟造像。

　　伊阙形胜，世人有目共睹，但真正将其称为天阙的，则是隋炀帝。

　　据唐代韦述在《两京新记》中的记载，隋炀帝迁都洛阳之前，曾率群臣登邙山，观伊阙，说：“此龙门耶，自古何为不建都于此？”仆射苏威答道：“自古非不知，以俟陛下。”

　　隋炀帝龙颜大悦，称洛阳“北据山麓，南望天阙，水木滋茂，川原形胜，自古都邑莫有此(一说比)也”。

　　《两京新记》成书于唐玄宗开元年间。作者韦述自幼聪敏，博闻强记，后来长期担任史官，“嗜学著书，手不释卷”，有良史之才。他是韦弘机的曾孙，唐高宗时以洛阳为东都，韦弘机曾奉命营建上阳宫等，并著有《东都记》20卷。

　　韦述之后，关于隋炀帝称伊阙为天阙的记载，在宋代的《太平御览》、清代的《御定渊鉴类函》等中多有出现，并被收录进了《钦定四库全书》。

　　杜甫诗中的天阙

　　隋炀帝登邙山，观伊阙，是在公元604年。据《大业杂记》等记载，当时他登基不久，术士章仇太翼上表称：“陛下是木命人。雍州是破木之冲，不可久住。谶(音同衬)语说‘修治洛阳还晋家’，陛下曾封晋王，这就该应验了。”

　　这是关于隋炀帝迁都的一种说法。其实，在营建新都的诏书中，隋炀帝明确表示：洛阳自古为王都，“天地之所合，阴阳之所和”，且山河险固，水陆交通便利，连汉高祖刘邦都说，“吾行天下多矣，唯见洛阳”，隋王朝早就有迁都之意了。

　　公元605年，隋炀帝改元大业，并命杨素、宇文恺等人营建东都洛阳城。宇文恺秉持天人合一的理念，将新都建在北起邙山、南至伊阙的中轴线上。按《唐六典》中的说法，就是“南直伊阙之口，北倚邙山之塞，东出瀍水之东，西出涧水之西，洛水贯都，有河汉之象焉。东去故都十八里”。

　　所谓河汉，就是银河。宇文恺引洛水贯都，象征银河，并在其上建天津桥，“以法牵牛”。天子所居的宫城称紫微城，对应天上的紫微垣，“象天法地”的意图再明显不过。

　　隋亡之后，唐代仍以洛阳为东都，武则天时称神都。在隋唐洛阳城中轴线的最南端，伊阙依然是天阙。

　　唐玄宗开元二十四年(公元736年)，25岁的杜甫科场失意，到龙门散心时夜宿奉先寺，并留下了《游龙门奉先寺》一诗，其中写道：“天阙象纬逼，云卧衣裳冷。欲觉闻晨钟，令人发深省。”

　　不料，这里的“天阙”引起了不小的争议。有人感觉它与“云卧”不够对仗，应改为天关、天窥、天阅等。不过，在明末清初的学者仇兆鳌看来，这些“皆臆说也”。他在《杜诗详注》中引《东都记》称，诗中天阙指龙门，因龙门号双阙，与皇宫对应，“若天阙然”。

　　天阙也可称凿龙

　　北宋神宗年间，司马光退居西京洛阳，潜心编著《资治通鉴》，在这里一住就是十几年。他留下的诗句“若问古今兴废事，请君只看洛阳城”，可谓是对这座城市最好的代言。

　　洛阳是北宋的文化中心，司马光在这里并不寂寞。除了和邵雍等人密切往来，他还加入了洛阳耆英会，与富弼、文彦博等一干名流诗酒唱和，十分风雅。

　　鲜于子骏是司马光的友人，也在洛阳住过一段时间。司马光有《和子骏洛中书事》一诗，其中写道：“西都自古繁华地，冠盖优游萃五方。比户清风人种竹，满川浓绿土宜桑。鉴龙山断开天阙，导洛波回载羽觞。况有耆英诗酒乐，问君何处不如唐？”

　　是啊，洛阳自古繁华，人文荟萃，唐有香山九老会，宋有洛阳耆英会，北宋洛阳哪里比不上唐代洛阳？

　　龙门东山因盛产香葛，又称香山。唐代大诗人白居易曾说：“洛都四郊，山水之胜，龙门首焉。”他自号“香山居士”，晚年加入香山九老会，在这里写下了许多歌咏洛阳的诗篇。

　　司马光也热爱龙门山水，并在诗中写到了天阙。不过，那句“鉴龙山断开天阙”中，“鉴龙”应为“凿龙”，当是传抄有误。

　　凿龙即禹凿龙门，也指龙门，在唐人诗句中较为常见。如宋之问在《龙门应制》中说“凿龙近出王城外”，杜牧在《洛阳长句二首》中说“川酣秋梦凿龙声”，窦牟在《天津晓望因寄呈分司一二省郎》中说“凿龙横碧落”等。（洛报融媒·洛阳网首席记者 张广英/文 洛报融媒记者 曾宪平/图）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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