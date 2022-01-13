洛阳市红十字会举行遗体、器官捐献缅怀纪念活动

日前，由洛阳市红十字会主办，以“博爱奉献·生命如花”为主题的洛阳市第四届遗体、器官捐献缅怀纪念活动，在洛阳凤凰山生态纪念园遗体捐献纪念广场举行。

日前，由洛阳市红十字会主办，以“博爱奉献·生命如花”为主题的洛阳市第四届遗体、器官捐献缅怀纪念活动，在洛阳凤凰山生态纪念园遗体捐献纪念广场举行。

受疫情影响，个别遗体捐献志愿者、志愿者家属代表、市红十字会有关领导和少数社会人士参加了活动，表达对捐献者的追思、感恩和敬意。现场还普及了遗体器官捐献知识、提倡逝后捐献社会新风尚，进一步推动捐献事业健康发展。

市红十字会副会长王军介绍，近年，市红十字系统联合社会各界推动人体器官捐献、遗体捐献和造血干细胞捐献，鼓励为点亮同胞的生命之光进行崇高的志愿捐献。近年，洛阳市遗体捐献已达72例，器官捐献95例，挽救289个生命。

一人的力量或许微不足道，但众人的力量不可估量。“人体器官捐献可以挽救生命，促进医学事业发展，更是社会关爱与思想进步的体现。”遗体捐献志愿者代表田甜呼吁更多人加入这项神圣的事业，用特别的方式为自己的人生谢幕，走得更有意义。

在推动遗体、器官捐献工作方面，凤凰山生态纪念园一直走在我市前列。截至目前，我市已有72位遗体捐献者，这些令人敬重的生命在完成他们最后的使命后，将被免费安葬在凤凰山生态纪念园。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 李战功 田苏辉）