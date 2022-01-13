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今日洛阳多云 气温7℃到23℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.05.10 08:12
昨日，我市气温骤降，行人穿上棉衣、轻薄羽绒服等御寒

　　明明已经立夏，冷空气却一波接一波地来。昨天，冷空气继续发力，我市普降小雨，气温再度下探，最高气温只有10℃，最低气温7℃，最大相对湿度99%，最小相对湿度73%。

　　市气象局发布的雨情报告显示，从前天傍晚到昨天下午，洛阳普降小雨，部分地区中雨。具体来说，8日17时至9日17时，全市平均降雨量为8.1毫米，各国家观测站降雨量(毫米)分别为：新安14.1、孟津13、主城区10.8、宜阳9.7、伊川8.9、洛宁8.6、汝阳6.9、栾川6.8、偃师6.7、嵩县6.5。同时段乡镇站降雨量(毫米)比较大的有：涧西区工农乡站17.5、新安县正村站16.6、新安县青要山站16。

　　今明两天，随着冷空气退场，洛阳的最高气温将重回20℃以上，不过很快，这份温暖又要被大风吹走了。根据最新气象资料分析，受冷空气扩散及高空下滑槽的共同影响，近期我市以多云天气为主，气温波幅较大；12日夜里到14日有降水天气，最高气温明显下降。

　　今日：多云，早晨部分地区有雾，偏南风3级左右，气温7℃到23℃。

　　11日(周三)：多云到阴天，偏东风3级左右，气温13℃到22℃。

　　12日(周四)：阴天，下午到夜里转小雨，西北风4级左右，气温13℃到20℃。

　　13日(周五)：阴天间多云，部分地区有小雨，偏北风4级左右，气温11℃到15℃。

　　14日(周六)：多云转晴天，气温10℃到18℃。

　　15日(周日)：晴天间多云，气温12℃到25℃。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博/文 首席记者 李卫超/图)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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