洛阳实施文明典范城市八大专项整治提升行动

记者从日前召开的创建全国文明典范城市重点工作调度会上获悉，为推动文明典范城市创建工作，提升城市品质，洛阳将实施背街小巷、老旧小区等八大专项整治提升行动，推动文明典范城市创建工作取得实效。

整治提升后的西工区西工地片区

记者从日前召开的创建全国文明典范城市重点工作调度会上获悉，为推动文明典范城市创建工作，提升城市品质，洛阳将实施背街小巷、老旧小区等八大专项整治提升行动，推动文明典范城市创建工作取得实效。

此次八大专项整治主要针对洛阳文明典范城市创建工作中存在的短板弱项开展，主要包括对城市区背街小巷、停车秩序、老旧小区环境、文明交通、农贸市场、空中缆线、公共服务进社区、“门前三包五不准”责任制开展的八项专项整治，具体内容如下：

背街小巷专项整治将坚持问题导向，突出背街小巷“硬件”支撑、注重历史传承、兼顾完善功能，着力解决脏乱差问题，打造全域背街小巷新形象、新风貌。

停车秩序专项整治重点以城市主次干道为主，突出大型商场(超市)等周边区域和停车秩序治理严管路(街、区域)，确保机动车无违章停车现象、非机动车规范停放。