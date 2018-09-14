邙山渠北关段改建后，居住更安全、环境更美丽【视频】

近日，记者漫步邙山渠北关段，渠两侧是两条油亮的柏油马路，渠底是涓涓流淌的清流，护坡上栽满绿植，走在渠边，让人心旷神怡。
近日，记者漫步邙山渠北关段，渠两侧是两条油亮的柏油马路，渠底是涓涓流淌的清流，护坡上栽满绿植，走在渠边，让人心旷神怡。
近日，记者漫步邙山渠北关段，渠两侧是两条油亮的柏油马路，渠底是涓涓流淌的清流，护坡上栽满绿植，走在渠边，让人心旷神怡。
“一年前，我们这可是另一番样子。”瀍河区瀍河乡城北社区党支部书记刘守安的一句话，将时间拉回到一年前。
邙山渠是洛阳市防汛、排涝并兼顾景观的水利工程之一，邙山渠北关段原采用暗管敷设于路面以下，设计流量为6.6立方米/秒。“去年以前，我们这里就有一条小马路，渠道就在马路下。”刘守安说。
去年7月以来，洛阳市遭遇罕见洪涝灾害，邙山渠北关段暗渠被严重水毁。“家门口的路塌了快1米深。”城北社区居民高六玲的家就在暗渠旁边。“那会儿是真的害怕。”
去年7月20日，城北社区将受水毁暗渠影响的约50名居民转移至安置点，高六玲家就在其中。此后，瀍河区组织多个部门开展应急抢险，同时对邙山渠北关段水毁部分进行改建。
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