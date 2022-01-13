洛阳推出18项举措助力文旅行业恢复发展

9日，记者从洛阳市文化广电和旅游局获悉，该局日前印发《促进文旅行业恢复发展纾困扶持措施》，推出18项举措，助力文旅企业渡过难关、恢复发展。

9日，记者从洛阳市文化广电和旅游局获悉，该局日前印发《促进文旅行业恢复发展纾困扶持措施》，推出18项举措，助力文旅企业渡过难关、恢复发展。

减轻企业负担

做好普惠政策落地服务。对接财政、人力资源社会保障、税务等部门，做好普惠性减税降费政策在文化旅游领域的落地服务等。

暂退旅行社质保金。严格执行《文化和旅游部办公厅关于进一步调整暂退旅游服务质量保证金相关政策的通知》，全额暂退旅行社质保金，补足保证金期限延长至2023年3月31日。

减免运营费用。与国内通信运营商洛阳分公司沟通协调，为互联网上网服务文旅经营单位争取给予三个月宽带费优惠等。

减免企业房租。对承租商场、商务楼宇等其他经营用房的，鼓励业主(房东)与文旅企业协商减免租金。各县(区)政府对采取减免租金措施的租赁企业可以给予适度财政补贴。鼓励全市A级景区(含乡村旅游景区)和市级以上文化产业园区对入驻商户减免房租(摊位租金)和物业服务等管理费用，对落实减免政策的景区和文化产业园区，优先给予政策扶持。

落实景区补助。落实做好对全市A级旅游景区在2022年2月16日至3月15日期间免门票和门票优惠金额给予50%的补贴工作，补贴资金按照省文件要求分比例承担。