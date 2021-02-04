洛阳将用三年时间打造一批城市基层党建工作示范品牌

记者9日从洛阳市委组织部获悉，近日洛阳出台《洛阳市城市基层党建“16333”领航计划实施方案》(以下称《方案》)，提出利用三年时间，打造一批城市基层党建工作示范品牌，推进各领域基层党建提质增效。

记者9日从洛阳市委组织部获悉，近日洛阳出台《洛阳市城市基层党建“16333”领航计划实施方案》(以下称《方案》)，提出利用三年时间，打造一批城市基层党建工作示范品牌，推进各领域基层党建提质增效。

涧西区徐家营街道北方社区新建的党建文化广场

城市基层党建“16333”领航计划指的是，围绕“构建区域统筹、条块协同、上下联动、共建共享的城市基层党建新格局”一个总目标，系统化推进“六抓六促”(抓社区党建促基层社会治理、抓机关党建促能力作风建设、抓国企党建促高质量发展、抓学校党建促立德树人、抓公立医院党建促医德医风建设、抓“两新”组织党建促规范健康发展)，利用三年时间，打造在全省乃至全国具有一定影响力的城市基层党建标杆式党组织30个，在全市能够发挥典型引领作用的城市基层党建示范性党组织300个，示范带动城市基层党建工作高质量发展。“16333”领航计划实施范围是城市各领域各层级的基层党组织，原则上以单位为创建主体。