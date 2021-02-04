通知！5月10日、11日洛阳这些区域将停水

9日，记者从洛阳市北控水务集团有限公司获悉，受开元大道定鼎门街供水管道抢修影响，10日、11日周边部分区域将停水，居民可提前做好储水准备。
9日，记者从洛阳市北控水务集团有限公司获悉，受开元大道定鼎门街供水管道抢修影响，10日、11日周边部分区域将停水，居民可提前做好储水准备。
9日，记者从洛阳市北控水务集团有限公司获悉，受开元大道定鼎门街供水管道抢修影响，10日、11日周边部分区域将停水，居民可提前做好储水准备。
停水时间及区域：
5月10日9:00—5月11日06:00以前
定鼎门西宝龙商住楼、宝龙商圈、恒河会展中心、水系管理局绿化、建业智慧港、正大购物商场、永辉超市等客户将会停水。
5月10日9:00—5月11日18:00以前
宝龙地块写字楼、华耀城工地将会停水。
据了解，施工期间，开元大道以南，南山大道以北，王城大道以东，龙门大道以西以上区域也将适度降压。
工作人员提醒，停水区域内的居民可提前做好储水准备。如施工提前结束，将立即恢复供水。夜间休息及家中无人时，请务必关闭用水阀门，以减少损失。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 成俊西)
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