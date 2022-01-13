洛阳将推动线下实体店无理由退货承诺县（区）全覆盖

今年，洛阳创建33个市级放心消费示范市场主体、267个放心消费示范创建市场主体——今日，记者从洛阳市市场监管局获悉，洛阳市将持续深入开展放心消费创建活动，进一步提振消费信心，释放消费潜力，营造安全放心的消费环境。

今年，洛阳创建33个市级放心消费示范市场主体、267个放心消费示范创建市场主体——今日，记者从洛阳市市场监管局获悉，洛阳市将持续深入开展放心消费创建活动，进一步提振消费信心，释放消费潜力，营造安全放心的消费环境。

进一步扩大放心消费创建范围

结合各辖区特点，将创建活动范围向特色街区、景区、乡村等区域和热点企业、行业拓展延伸；充分发挥职能部门的监管作用、经营者和行业组织的自律作用、消协组织和社会公众的监督作用，推进放心消费创建“城市乡村全覆盖、商品服务全覆盖、线上线下全覆盖、生产流通全覆盖”，推动全域消费环境整体提升。

推动线下实体店无理由退货承诺县(区)全覆盖

聚焦当前线下购物消费热点、堵点，大力开展线下购物无理由退货承诺活动，鼓励实体店经营者根据商品属性和实际经营条件，采取一门店一承诺、一企业一承诺等方式，承诺实行七日或更长时间的无理由退货。有效发挥政府的引导作用和市场机制调节作用，保护好消费者和经营者的合法权益。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 孙怀真 彭丽玫)