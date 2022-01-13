牡丹开在邮品上！洛阳牡丹纪念邮简发布

日前，洛阳牡丹纪念邮简公开发布，编号印量2022套。此举旨在以创意定制集邮品的方式，提升洛阳牡丹的知名度和美誉度。

日前，洛阳牡丹纪念邮简公开发布，编号印量2022套。此举旨在以创意定制集邮品的方式，提升洛阳牡丹的知名度和美誉度。

洛阳牡丹纪念邮简概览式地介绍了牡丹种植栽培历程、牡丹文化节发展脉络、牡丹科研及产业发展成果、重大花事活动等内容，并融入了牡丹摄影、书画等元素，兼具邮寄实用性与收藏性。该纪念邮简将与牡丹特色邮票搭配使用，更好地宣传推广洛阳牡丹。