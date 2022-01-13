牡丹开在邮品上！洛阳牡丹纪念邮简发布

日前，洛阳牡丹纪念邮简公开发布，编号印量2022套。此举旨在以创意定制集邮品的方式，提升洛阳牡丹的知名度和美誉度。
日前，洛阳牡丹纪念邮简公开发布，编号印量2022套。此举旨在以创意定制集邮品的方式，提升洛阳牡丹的知名度和美誉度。
日前，洛阳牡丹纪念邮简公开发布，编号印量2022套。此举旨在以创意定制集邮品的方式，提升洛阳牡丹的知名度和美誉度。
洛阳牡丹纪念邮简概览式地介绍了牡丹种植栽培历程、牡丹文化节发展脉络、牡丹科研及产业发展成果、重大花事活动等内容，并融入了牡丹摄影、书画等元素，兼具邮寄实用性与收藏性。该纪念邮简将与牡丹特色邮票搭配使用，更好地宣传推广洛阳牡丹。
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605