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5月12日开始报名！伊川县招聘中小学教师180名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 伊川县人民政府网站 2022.05.09 11:26

　　近日，伊川县人民政府网站发布公告称，伊川县将招聘中小学教师180名，具体内容如下：

伊川县2022年直接招聘中小学教师实施方案

　　为满足我县教育事业发展需要，经县委、县政府研究同意，结合我县教师编制使用情况，决定直接招聘中小学教师180名，为确保招聘工作有序进行，现制定工作方案如下：

　　一、组织领导

　　本次直接招聘教师工作在县委、县政府的领导下，成立伊川县2022年直接招聘教师工作领导小组，具体工作由县人力资源和社会保障局、县委编办、县教育体育局组织实施，县纪委监委全程监督。

　　二、招聘原则

　　根据招聘计划，坚持德才兼备和“公开、平等、竞争、择优”的原则，按照规定的条件和程序，择优录用。

　　三、招聘计划

　　普通高中教师77名。其中语文13名，数学13名，英语13名，物理7名，化学6名，生物6名，政治6名，历史6名，地理6名，体育1名。

　　中等职业学校教师15名。其中语文4名，数学5名，英语5名，音乐1名。

　　乡镇初中教师55名。其中语文5名，数学5名，英语5名，物理5名，化学4名，生物4名，政治4名，历史4名，地理4名，体育4名，音乐4名，美术4名，信息技术3名。

　　乡镇小学教师33名。其中语文6名，数学6名，英语6名，品德3名，体育3名，音乐3名，美术3名，信息技术3名。

　　四、招聘范围和对象

　　(一)普通高中教师

　　1、普通高等教育2022年应届硕士毕业生，本科须为师范类院校师范类专业；

　　2、教育部直属师范院校2022年应届师范类专业本科及以上学历毕业生；

　　3、普通高等教育2022年应届师范类专业本科毕业生(不含联合办学、二级学院的毕业生，不含二本及以下毕业生)。

　　(二)中等职业学校教师

　　普通高等教育2022年应届师范类专业本科及以上毕业生(不含联合办学、二级学院的毕业生，不含二本及以下毕业生)。

　　(三)乡镇初中小学教师

　　普通高等教育2022年应届师范类专业本科及以上毕业生(不含联合办学、二级学院的毕业生，不含二本及以下毕业生)。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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