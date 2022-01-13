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不调休！端午节放假安排来了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 中国政府网 2022.05.09 11:26

　　洛阳人注意！端午节放假安排来了！国务院此前发布《关于2022年部分节假日安排的通知》，通知明确端午节假日安排：6月3日至5日放假，共3天。

　　今年假期余额进入倒计时！今年中秋节9月10日至12日放假，共3天，国庆节10月1日至7日放假调休，共7天，今年假期余额还有13天。⑥
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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