不调休！端午节放假安排来了

洛阳人注意！端午节放假安排来了！国务院此前发布《关于2022年部分节假日安排的通知》，通知明确端午节假日安排：6月3日至5日放假，共3天。
洛阳人注意！端午节放假安排来了！国务院此前发布《关于2022年部分节假日安排的通知》，通知明确端午节假日安排：6月3日至5日放假，共3天。
洛阳人注意！端午节放假安排来了！国务院此前发布《关于2022年部分节假日安排的通知》，通知明确端午节假日安排：6月3日至5日放假，共3天。
今年假期余额进入倒计时！今年中秋节9月10日至12日放假，共3天，国庆节10月1日至7日放假调休，共7天，今年假期余额还有13天。⑥
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