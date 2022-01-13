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三井洞传奇
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2022.05.09 08:43

　　瀍河上有一座三井洞桥。有人天天打桥上过，却不知这桥为啥叫“三井洞桥”——明明附近没有井啊。其实，桥名是有历史渊源的。三井洞桥位于著名历史文化遗址区，古时候洛阳城内的著名道观——三井洞道观就位于这一带。

　　据清《洛阳县志》记载，三井洞道观又名三井洞庙。它的前身是宋代的云溪观。云溪观旧址位于瀍河西岸，今洛阳市第十一中学校园内。北宋著名理学家邵雍，金元时期的女道士孙不二、男道长刘处玄皆在观内居住过。

　　刘处玄是道教随山派的创始人，又名刘长生。传说，他来洛隐居修行，三年不语，修道成功，在云溪观开创新派，广收弟子，名震洛阳。弟子太多，观内房屋不够住，众人凿壁造室，竟凿出了一眼古井。刘处玄像对此事早有预料，笑着说，这是他前世在此修行时挖的井，不远处还有两口井。弟子们啧啧称奇，继续开凿，果然又凿出了两口井。

　　相传，刘处玄道术高明，能在肚子上烤饼，能使大腿上的冷水沸腾。云溪观旁有一个冯氏园子，刘处玄指着园子说：“这是我死后埋骨之处。四十年后松柏死、水西流，这块地不用买就可以到手。”

　　他的预言应验了。四十年后，有人买了冯家的园子，让刘处玄的门徒担任住持兴建道观，将园中松柏尽数砍伐当建筑材料，并修桥改河道，让河水西流。

　　清代，云溪观改名为三井洞庙，并于每年的农历二月十五在庙内做道场。相传，这一天是道教始祖老子的诞生日。

　　此后，三井洞庙会逐渐兴起。烧香祭祀逛庙会的，大多干的是火里求财的行当，诸如铁匠、银匠、砖瓦匠等，求的是多福多财、康泰度日。每逢庙会，他们便捐资凑钱，请人搭台唱戏为庙会助兴。

　　新中国成立后，封建迷信活动被取缔。为搞好城乡物资交流，当地政府重新规划了庙会场所，会上的物品有日用百货、土产杂货及骡、马、牛、羊等，赶会者多达万人。

　　如今，三井洞古井已无踪影，幸有三井洞桥、三井洞街铭记着历史。桥上看风景，街头听故事，倒也不虚此行。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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