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女神下嫁受委屈（“隋唐里坊故事”之慈惠坊）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2022.05.09 08:46

　　古希腊哲学家说，人不能两次踏入同一条河流。此话用咱中国的成语来说，就是“时移世易”。

　　现在的洛河已不是古时的那条洛河。隋唐时期，洛河南岸有个居民区唤作慈惠坊(里)，后来河道南移，慈惠坊的遗址区被洛河侵占。

　　隋唐史专家王恺说，慈惠坊旧址北临洛河，大致在今洛阳师范学院老校区东北一带，古时有浮桥通往城北，坊南隔着一个里坊就是南市。唐朝名相姚崇的宅子就在慈惠坊中。

　　太庙崩塌，还去不去洛阳

　　姚崇能力很强，历任武则天、唐睿宗、唐玄宗三朝宰相。

　　武则天率先发现了姚崇的才干，将其提拔，姚崇对女皇又感激又佩服。然而，在封建社会，男人们对女人夺权当皇帝这事儿是很抵触的。武则天晚年在洛阳病重，男人们发动政变，逼迫女皇还政于李唐，让位给皇子。姚崇被迫参与，内心矛盾纠结。旁人都在笑，他却为女皇哭泣，同僚们认为他是“叛徒”，将他排挤出了洛阳。

　　唐睿宗登基后，又把姚崇召回了京城。姚崇一回来就批评皇帝的妹妹太平公主图谋不轨。皇帝跟妹子翻闲话，说老姚想整你呢！太平公主一生气，姚崇又被穿小鞋了。

　　后来，武则天的孙子李隆基当了皇帝，又把姚崇请上了相位，共同开创“开元盛世”。姚崇励精图治，勤政为民，做了许多大事，此处咱挑一件“小事”说。

　　话说某年关中闹饥荒，西京长安民不聊生，宫里也缺吃少喝。考虑到长途运粮劳民伤财，唐玄宗想带着百官巡幸洛阳，到东都“蹭饭”——洛阳粮仓富足，足以应急。

　　这时，长安太庙突然崩坏。大臣宋璟认为此乃不祥之兆，劝皇帝取消东行计划。皇帝很犹豫，便问姚崇的意见。

　　姚崇说，太庙本是前秦修建的宫殿，后被隋唐沿用，历经三百年风雨，如此漫长的岁月，即便是高山也会朽坏崩塌，何况是木料。太庙崩塌是它该塌了，绝不是因为皇帝东行。洛阳那边已做好了迎驾准备，若停止东行，岂不是失信于天下？

　　唐玄宗听罢豁然开朗，依计划东行。

　　高官政要的一言一行可以影响一国之君的决策，进而影响一个国家的大政方针、民众生计。这件“小事”其实不小。如此重要的大人物落户慈惠坊，可见此坊之重要。

　　女神下嫁，公婆棒打鸳鸯

　　出个名相不算啥，有人还在慈惠坊遇见过比武则天还要厉害的后土夫人呢！

　　古籍《太平广记》《艳异编》里有个相似的故事，说是武则天执政时期，男青年韦安道大清早闲逛，在慈惠坊西门遇见了浩浩荡荡的仪仗车马。他尾随而行，进了一扇朱红大门，有个宦官招呼他沐浴更衣，领着他出城，去了一座比皇宫还华丽的宫殿。那里住着一个比武则天排场还大的美女，人称“后土夫人”。她对韦安道情有独钟，逼着他当场成婚，还带着厚礼跟他回家见公婆。

　　韦安道他爹没见过如此作风豪放、来历蹊跷的女人，认定儿媳妇是狐狸精，奏请武则天派人捉妖，不料妖没除去，和尚、道士反被后土夫人打伤。

　　硬来不行，公婆只好让儿子温言软语地哄她：俺是小户人家，你是高贵神灵，实在不般配，咱还是分手吧！

　　不被长辈祝福的婚姻是很难熬的。后土夫人只得含泪泣别韦安道。她送给韦安道一车金银珠宝，并托梦亮明了身份：她不是狐狸精，而是掌管人间的女神，连武则天都要向她俯首称臣！韦安道娶了她，本可以加官进爵，多活三百岁，可他父母棒打鸳鸯，逼迫他们分手，她只能嘱咐武则天照应他，给他五百万钱，让他当个五品官。

　　小说是虚构的，可慈惠坊是真实的，婚姻悲剧在现实中也是存在的。

　　婚姻讲究门当户对，外在条件要匹配，精神世界更要匹配。男女双方要自尊自信，彼此成就，共同成长，感情才能牢靠、长久。

　　愿天下有情人擦亮双眼，终成眷属。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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