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20多年前他因病致残 妻子不离不弃撑起这个家
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.09 08:30
常爱芬(右)给王麦军读报

　　“你看，人家英雄军人贾伦升的事迹感人，背后有一位好妻子的功劳。媳妇儿，你照顾我这么多年，我也想让你上上报纸。快，给《记者串门》打电话！”近日，受晚报报道的英雄军人贾伦升的故事触动，今年64岁、因病致残的王麦军萌生了向照顾自己20多年的妻子常爱芬致谢的想法。

　　“我们俩都是平凡人，也没啥动人事迹，我觉着能把他照顾好，就是我的福气。”5日，常爱芬告诉记者。

　　丈夫因病致残，妻子成了他的“腿”

　　5日，在洛龙区龙瑞A区，记者见到了卧病在床的王麦军。

　　“我俩结婚41年了，其中有20年的光阴，我是在轮椅上度过的。媳妇儿一日三餐给我端到床边，从没吃过第一碗饭，我很想谢谢她。”王麦军虽然不善言辞，但提起妻子，忍不住夸赞。

　　1981年，王麦军退伍后，经人介绍认识了常爱芬，俩人一见钟情。“我们都是农民家庭，为了生计他经常外出打工，卖过菜，也在厂里干过活，我在家干农活，照顾两个孩子。”今年66岁的常爱芬说。

　　平静的日子在1999年起了波澜。“那段时间，他经常说感觉腿沉，抬不起来，我俩都以为是累的。”常爱芬回忆，一次她去看腰时，顺便向医生说了丈夫的情况，在医生建议下她带丈夫去做了磁共振。“第二天，医生告诉我要有个心理准备，因脊椎压迫神经，他可能高位截瘫，让我们尽快商量是否手术。”常爱芬难以置信，“年纪轻轻的，咋突然就瘫了？”当医生说手术也只能推迟瘫痪，并不能根治后，常爱芬一路哭回家。

　　当晚，常爱芬不知该怎么把这个消息告诉丈夫，还特地睡到另一个房间，夜里哭醒几回。怕耽搁病情，常爱芬调整好情绪后告诉丈夫。“咱做手术吧，砸锅卖铁也得治，能推迟一年是一年。”常爱芬说。

　　治病花光了所有的积蓄。术后，从单拐到双拐，王麦军还是没能站起来，他不得不坐上了轮椅，常爱芬从此成了他的“腿”。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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