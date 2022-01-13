洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

抓好“一喷三防”抗旱浇麦 全力确保夏粮丰产丰收
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.09 08:31

　　6日，在收听收看全省小麦“一喷三防”暨抗旱工作电视电话会议后，我市接着召开会议，分析夏粮生产形势，动员全市上下迅速行动起来，扎实开展以“一喷三防”和抗旱浇麦为重点的麦田后期管理，全力夺取夏粮丰产丰收。

　　副市长韩治群出席会议并讲话。会议指出，粮食安全是“国之大者”。当前，小麦生产进入产量形成的灌浆关键期。各级各部门要扛稳政治责任，坚持大员上阵，把“一喷三防”和抗旱浇麦作为当前最重要的田间管理措施抓实抓好，努力赢得夏粮丰收主动权。农业部门要做好技术指导，科学组织统防统治、群防群治；财政部门要用好政策资金，加快拨付进度；水利部门要加强统筹调度，落实灌溉水源保障；气象、电力部门要做好气象监测预报和水利电力配套服务，供销、市场监管部门要全力抓好农资供应和农资安全，确保5月15日前全面完成“一喷三防”和抗旱浇麦任务，着力打好夏粮丰收关键仗。

　　就做好农村人居环境整治和土地流转工作，会议强调，要加大农村人居环境整治督导力度，对排名靠后的严格通报约谈，尽快扭转被动局面，擦亮美丽乡村底色。要利用麦收节点，抓好以村集体经济合作社为“桥梁”的土地流转，加强流转规范管理和土地用途监管，坚决遏制“非农化”“非粮化”，坚决守住耕地红线、保障粮食安全。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
        24日下午，在洛龙区相公庄村吕蒙正寒窑遗址前，吕献亭老人随口就背诵出千古名篇《寒窑赋》。
  • ·历史悠久西山头 田园风光美如画
  • ·读读曹凤甲，半日游白沙
  • ·华夏路：一路藏“三园” 美食连成片
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳全面启动电动（燃油）三、四轮车整治
  • 平顶山市一例阳性人员“五一”假期期...
  • 洛阳伊水迎宾馆加紧建设
  • 洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部关于涧...
  • 明日8时至15时，洛阳伊滨区多条公交暂...
  • “大风+阵雨”，明天洛阳气温将继续走低
  • 暖心！瀍河一社区为未成年人开具核酸...
  • 5月12日开始报名！伊川县招聘中小学教...
  • 了不起！62岁的他，是洛阳2000多名老...
  • 汝阳瑞晨农业：全自动化蛋鸡养殖 助力...
    		•
    百姓呼声
    2021年通过年检的市直民办学校有这些
    五一期间洛阳市区小学生是否能出市区？
    精彩图片
    全员核酸检测 居民积极...
    洛阳首家少儿运动中心...
    宜阳五岳沟村：养殖蟋...
    睡莲花开别样美【组图】
    精彩热帖

    勇成摄影 街拍

    牡丹时装周上的小模特

    影趣

    诵读经典
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605