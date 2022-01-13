抓好“一喷三防”抗旱浇麦 全力确保夏粮丰产丰收

6日，在收听收看全省小麦“一喷三防”暨抗旱工作电视电话会议后，我市接着召开会议，分析夏粮生产形势，动员全市上下迅速行动起来，扎实开展以“一喷三防”和抗旱浇麦为重点的麦田后期管理，全力夺取夏粮丰产丰收。

6日，在收听收看全省小麦“一喷三防”暨抗旱工作电视电话会议后，我市接着召开会议，分析夏粮生产形势，动员全市上下迅速行动起来，扎实开展以“一喷三防”和抗旱浇麦为重点的麦田后期管理，全力夺取夏粮丰产丰收。

副市长韩治群出席会议并讲话。会议指出，粮食安全是“国之大者”。当前，小麦生产进入产量形成的灌浆关键期。各级各部门要扛稳政治责任，坚持大员上阵，把“一喷三防”和抗旱浇麦作为当前最重要的田间管理措施抓实抓好，努力赢得夏粮丰收主动权。农业部门要做好技术指导，科学组织统防统治、群防群治；财政部门要用好政策资金，加快拨付进度；水利部门要加强统筹调度，落实灌溉水源保障；气象、电力部门要做好气象监测预报和水利电力配套服务，供销、市场监管部门要全力抓好农资供应和农资安全，确保5月15日前全面完成“一喷三防”和抗旱浇麦任务，着力打好夏粮丰收关键仗。

就做好农村人居环境整治和土地流转工作，会议强调，要加大农村人居环境整治督导力度，对排名靠后的严格通报约谈，尽快扭转被动局面，擦亮美丽乡村底色。要利用麦收节点，抓好以村集体经济合作社为“桥梁”的土地流转，加强流转规范管理和土地用途监管，坚决遏制“非农化”“非粮化”，坚决守住耕地红线、保障粮食安全。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞）