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市人大常委会召开环境保护法贯彻执行情况汇报会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.09 08:20

　　7日，市人大常委会召开环境保护法贯彻执行情况汇报会，听取相关市直单位贯彻环境保护法情况汇报，部署环境保护法执法检查和专题询问工作。

　　市人大常委会党组副书记、副主任王琰君参加会议并讲话。他强调，对环境保护法贯彻实施情况进行执法检查和专题询问是有效提升全市生态环保工作水平的重要抓手，务必形成宣传阵势、见到工作实效。要高度重视，切实增强接受监督的意识，把执法检查工作和专题询问作为听取意见、接受监督、改进工作、服务人民的重要契机，主动参与，积极配合。要加强领导，成立相应的领导机构和工作机构，统筹做好当前工作与接受人大监督的关系，做到“两不误、两促进”。要坚持问题导向，将存在的执法不严、落实不细、追责不力问题，推诿扯皮、不敢担当、不敢碰硬问题，履行职责不到位、责任分工不明确、执行效果不佳问题作为执法检查和专题询问的重点内容，提升检查、督导和整改的针对性、有效性。要严肃纪律，统一思想，形成共识，以更实举措推动环境保护法落实落细，促进全市生态环境质量持续改善。

　　侯占国等参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 何燕）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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