洛阳召开创建全国文明典范城市重点工作调度会 杨骁参加会议并讲话

8日下午，我市召开创建全国文明典范城市重点工作调度会，对下一步工作进行部署。市委副书记、政法委书记杨骁参加会议并讲话。 8日下午，我市召开创建全国文明典范城市重点工作调度会，对下一步工作进行部署。市委副书记、政法委书记杨骁参加会议并讲话。 会议通报近期我市文明创建工作开展情况，对城市提质“351”工程和文明典范城市八大专项整治提升工作提出具体要求，各城市区主要负责同志就文明典范城市创建工作进行表态发言。 杨骁强调，要提升政治站位，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻认识全国文明典范城市创建的重大意义，通过创建不断提高城市治理能力和治理水平，切实增强人民群众的获得感幸福感安全感。要把准内涵，以“一模范四高四力”和建设“六个之城”为创建工作的基本遵循，争先创优、精益求精，不断推动文明典范城市创建迈上新台阶。要站位全局，认清我市当前面临的严峻挑战，坚定信心、铆足干劲，聚焦短板、攻坚克难，奋力实现跨越赶超。要直面问题，把准创建特点要求，聚焦突出问题，实施背街小巷专项整治等八大专项整治提升行动，对标对表开展整治工作，确保整治工作取得实效。要压实责任分工，实施点位三级责任机制，由区级领导担任总点位长、科级领导担任点位长、具体负责人担任成员，实行“周调度、旬考评、月观摩”推进机制，深化落实文明单位点位双分包机制，实施市领导督导调度机制、常态化督导考核机制和文明创建奖惩问责机制，全面提升创建工作水平，为洛阳创建全国文明典范城市作出新的更大贡献，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。 王飞、孙延文、张玉杰、杨劭春等参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）