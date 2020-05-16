这两地建筑、生活垃圾遍地 相关部门尽快清理

日前，市创建办督查组前往伊滨区白塔路附近和洛龙区甘泉河湿地公园，针对市民反映的上述两地存在环境脏、乱、差等问题进行暗访。

日前，市创建办督查组前往伊滨区白塔路附近和洛龙区甘泉河湿地公园，针对市民反映的上述两地存在环境脏、乱、差等问题进行暗访。

6日下午，市创建办督查组来到伊滨区白塔路，沿附近的玉泉嘉苑小区对面一条小路走进去发现，建筑垃圾随处可见。督查组还发现一个挖好但尚未填埋的大坑，四周拉着警戒线，坑内倾倒着大量建筑垃圾和生活垃圾，与墙上赫然写着的“禁止倒垃圾违者罚款”形成鲜明对比。

市创建办督查组督促相关部门尽快对垃圾进行清理，他们将关注事情进展。

针对市民反映的甘泉河湿地公园脏、乱、差问题，市创建办督查组在公园里看到，草坪上一片狼藉，果皮、塑料袋等垃圾随处可见。在甘泉河桥下，存在着大量生活垃圾，散发出刺鼻气味，桥主体中间的缝隙内也有不少垃圾。

市创建办督查组要求相关单位落实主体责任，尽快对垃圾进行清运，持续提升周边环境，同时呼吁广大市民爱护公共环境卫生，不随意丢弃垃圾，保持公园整洁。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍)