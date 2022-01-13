“5·9无走失日”关注那些患阿尔茨海默病的老人

有一天，我们父母的记忆开始一点点流失，慢慢忘记穿衣吃饭，忘记回家的路，忘记家人和朋友，我们该怎么办？

有一天，我们父母的记忆开始一点点流失，慢慢忘记穿衣吃饭，忘记回家的路，忘记家人和朋友，我们该怎么办？

在洛阳，老人走失的事几乎每天都在发生，每次寻找背后，都是一段曲折的经历。今天是“5·9无走失日”，那些患阿尔茨海默病的老人，需要整个社会的关注。家中老人走失后该怎么寻找？如何预防？我们采访了一些民警和经历过老人走失的家庭。

今年4月26日，老城区民警开车帮迷路老人找家

今年1月1日至5月7日，110共接到老人迷路报警156起

“今年1月1日至5月7日，我们共接到老人迷路报警156起，家人寻找走失老人报警100多起。其中，今年4月接到老人迷路报警37起，家人寻找走失老人报警18起。”市110联动指挥中心接警员宁乐乐告诉记者，走失老人的平均年龄在80岁左右，大多有记忆力减退或患阿尔茨海默病等情况。

市公安局老城分局巡特警大队民警说，4月26日，一位80多岁的老太太在老城区黄梅路一家超市门口迷路，接到群众报警后，他们赶到现场询问发现，老人说不清家庭住址，家人的名字和电话也不知道。

民警边安慰边引导，过了很久，老人才想起家在老城区唐宫东路附近。随后，民警开车拉着老人沿唐宫东路一路打听，最终帮她找到了家。

“4月，市公安局老城分局也接到多起老人走失的警情，年龄最大的一位老人85岁。”民警说。

84岁父亲走失，她连夜寻找，像丢了魂儿一样

回想起上个月父亲走失的事，西工区的孙玉梅(化名)至今后怕，她说：“万一找不回来，我咋给兄弟姐妹们交代啊！”

孙玉梅的父亲今年84岁，记忆力从前几年开始逐渐减退，比如刚吃完饭，转眼就记不起来了；跟熟人拉家常，聊着聊着就忘了对方叫啥；出门拐个弯儿，就忘了家在哪儿……

“刚开始我以为老爹年龄大了记性不好，后来才知道他得了老年痴呆(又名阿尔茨海默病)，听说这病会越来越重，发展到最后可能连我都不认识。”孙玉梅说，她有五六个兄弟姐妹，自从发现父亲患上阿尔茨海默病后，大家开始轮流照顾，最怕老人哪天走丢。

“家里得24小时留人，专门看着我老爹，他喜欢出门溜达，脾气倔得很，我们劝不住，只能陪他一块出去。”孙玉梅说，她今年57岁，是一名公厕管理员，有时候家里实在没人，她就带着父亲上班，只有父亲在她的视线范围内，她才安心。

都说怕啥来啥，今年4月，孙玉梅把父亲接到家里照顾，当月16日中午，她的外甥女带老人和孩子到文博体育公园游玩，其间一个不注意，老人就不见了。

老人没带手机和身份证，孙玉梅报警后，又赶紧通知兄弟姐妹从县里赶来。大家一路从文博体育公园找到牡丹桥，又找到王城大桥和洛浦公园，但始终不见老人的身影。孙玉梅说，当天半夜，她在文博体育公园打着手电筒，边找边喊边哭，觉得魂儿像丢了一样。

第二天下午，孙玉梅正在街上张贴寻人启事时，好消息传来：她的父亲找到了，在洛龙区安乐镇。见到父亲，孙玉梅哭个不停，一边埋怨父亲去哪儿了，一边心疼地问他饿不饿、受伤没。父亲的回答却让孙玉梅哭笑不得：“昨天晚上我不是在家睡的吗？今天早上吃完饭才出门。”