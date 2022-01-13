“大白”忙完核酸采样化身“熊猫侠”

“艳瑞，你忙了一上午核酸采样，要不要休息一会儿再献血？”“没事，救人要紧！”昨日15时许，在涧西区一处献血屋内，33岁的护士宗艳瑞撸起袖子就要献血，感动了现场人员。

“大白”宗艳瑞在工作

“艳瑞，你忙了一上午核酸采样，要不要休息一会儿再献血？”“没事，救人要紧！”昨日15时许，在涧西区一处献血屋内，33岁的护士宗艳瑞撸起袖子就要献血，感动了现场人员。

宗艳瑞是河南省洛阳正骨医院的护士。昨日6时许，她和同事开始在瀍河区皓月蓝湾小区为上千名居民进行核酸采样。当天大风天气导致气温骤降，宗艳瑞穿着防护服依然冷得直跺脚，但仍和同事坚守岗位为小区居民做完核酸采样工作。

宗艳瑞在献血

宗艳瑞还有另一个身份——“熊猫侠”，她的血型是极为稀有的Rh阴性AB型。当天13时忙完核酸采样工作，她得知有患者急需“熊猫血”，顾不上休息就赶到涧西区上海市场的献血屋献血。

“2008年，一次偶然献血知道自己是稀有血型，后来生娃时发现稀有血型用血很困难，好在当时咱洛阳的稀有血型志愿者纷纷伸出援手，我特别感动。后来，我也成为一名无偿献血志愿者，现在已经参加了4次献血。”宗艳瑞说，举手之劳就能挽救他人生命，希望能有更多人加入无偿献血活动中来。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 李冬 刘海景 刘亚敏）(洛阳市中心血站供图)