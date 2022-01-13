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市场关闭商户担心生鲜变质 相关部门：临时开放市场转运生鲜
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 记者跑腿  来源: 洛阳网 2022.05.09 08:23

　　“感谢相关部门体谅商户们的难处，让我们及时把批发的生鲜妥善处置。”7日一早，长春路农贸市场商户告诉记者。5日，该市场因疫情防控不到位被暂时关闭，商户来不及处理购进的生鲜，曾担心时间一久会变质。

　　6日，新闻热线66778866接到多名商户反映，长春路农贸市场因疫情防控不到位被涧西区相关部门暂时关闭，商户们也不清楚市场恢复时间，加之天气忽冷忽热，他们担心存放在市场里的肉类、蔬菜等生鲜无法长时间存放。

市场入口大铁门紧锁

　　当日，记者在该农贸市场看到，该市场在长春路中段路北，市场入口处的大铁门紧锁，门上挂着一个纸牌子，上边写着“按指挥部要求，市场暂时休市，复市时间另行通知”，落款时间是5月5日。记者隔着大铁门向里望去，路两边的商铺大多关着门。

　　记者从附近一名涧西区城管工作人员口中得知，5日，全市5个城市区进行全员核酸检测，但该农贸市场却违反相关要求在营业，后被附近居民投诉举报。当天，相关部门派人到场核实情况后，按规定责令市场关门整顿。

　　该城管工作人员的说法在农贸市场所在辖区的长春路街道办事处、涧西区商务局处得到证实。随后，记者将商户诉求向相关部门反映、沟通，并得知该农贸市场因疫情防控不到位，曾多次被相关部门责令整改。

　　最终，考虑到商户们生鲜食品的特殊性，涧西区商务局、长春路街道办事处跟市场管理方沟通后，于6日晚暂时开放市场，便于有需要的商户转运生鲜，在8日5个城市区再次全员核酸检测结束后，涧西区相关部门会组织人员，对该农贸市场整改情况进行验收，合格后恢复营业。

　　《记者跑腿》栏目联系方式

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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