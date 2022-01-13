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了不起！62岁的他，是洛阳2000多名老年骑友的“领头雁”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.08 21:51

　　今年62岁的洛阳居民阎荣平酷爱骑自行车健身。2011年他成立骑行俱乐部，如今有近3000名骑友，其中老年人约占八成，超过2000人。通过骑行运动，他带领广大老年人收获了健康快乐，宣传推介洛阳，充分展示当代洛阳市民的精神风貌。

　　阎荣平2008年开始骑行健身，为的是治疗多年不愈的肠胃疾病。

　　2011年，看到身边的骑友越来越多，为了方便开展活动，阎荣平和范存章等20多名骑友成立了骑行俱乐部，领着大家一起科学健身。凡是有助宣传洛阳的活动，他都积极参加。

　　为迎接2008年北京奥运会，200多名法国骑友组织的环中国骑行活动抵达洛阳，阎荣平全程参与保障。2019年8月至9月，阎荣平和洛阳11名骑友参加了重走丝绸之路活动，从洛阳出发，途经潼关、西安、兰州、永昌、张掖等十余座城市，最终抵达目的地——敦煌，全程骑行2300多公里，历时23天。

　　一路走来，他和同伴不仅传播健康的生活理念，而且积极投身公益活动，尽心尽力温暖他人。

　　这些年，阎荣平和骑友前往山村小学开展慰问活动，捐赠价值数千元的文具和崭新的衣物；参加全国禁毒日主题宣传活动，骑行途中提醒人们珍爱生命，远离毒品；组织爱心捐款活动，向遭遇暴雨灾害侵袭的省内城市捐赠善款万余元；牡丹文化节以及在洛举行的公路自行车赛期间，带领骑友提供志愿服务活动；每年去养老机构，看望慰问孤寡老人……

　　阎荣平说，今后，他们将积极搭建良好平台，让更多老年人骑出健康、乐享晚年。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 涂晓洛）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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