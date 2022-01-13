“大风+阵雨”，明天洛阳气温将继续走低

冷空气发力，今天我们迎来大风降温天气，明天气温将继续走低，要记得穿厚外套。

冷空气发力，今天我们迎来大风降温天气，明天气温将继续走低，要记得穿厚外套。

河南省气象服务中心预计，今晚到明天，我省雨水上线，明天白天淮河以北有小雨，其他地区有阵雨或零星小雨，明晚降水逐渐结束；全省偏北风4级左右，阵风6级左右；气温再度下探，请大家注意添衣保暖。

中国天气网提醒，新一股冷空气在酝酿，我国中东部大部将现较明显降温。当下，冷空气主要给北方带来明显降温，扭转了当地之前暖热的局面，不少地方重新体验了初春时节的凉意。

这轮冷空气过后，又会有另一股冷空气紧随其后，从我国西北地区逐渐东移南下，影响范围更广、强度更强，我国中东部大部气温下降4℃到8℃。对于华北、黄淮一带来说，两轮冷空气过程几乎无缝衔接，因此未来几天气温将普遍维持在偏低水平，体感微凉。来看看最新一周的天气预报。洛阳市气象台根据最新气象资料分析，受冷空气扩散及高空下滑槽的共同影响，近期我市以多云天气为主，气温较前期有所下降；8日夜里至9日、12到13日有降水天气过程产生。

具体预报如下：

今天夜里，阴天转小雨；

明天(9日)，小雨转阴天，局部地区有中雨，偏东风3级左右，气温10℃到13℃；

后天(10日)，多云到晴天，偏东风转偏西风3级左右，气温8℃到23℃；

11日(周三)，多云到阴天，气温13℃到24℃；

12日(周四)，阴天，下午到夜里转小雨，偏北风4级左右，气温14℃到20℃；

13日(周五)，小雨转多云，西北风4级左右，气温11℃到20℃；

14日(周六)，多云转晴天，气温10℃到21℃；

15日(周日)，晴天间多云，气温12℃到25℃。

(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)