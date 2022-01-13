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平顶山市一例阳性人员“五一”假期期间在洛活动，洛阳疾控紧急提醒！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.08 18:29

　　7日，平顶山市新增1例无症状感染者，“五一”假期期间曾自驾到洛阳，4天时间内行程涉及多个县区。洛阳市疾控中心紧急提醒，虽然洛阳市各县区组织的一轮全员核酸检测结果均为阴性，但是大家仍不能掉以轻心，风险时刻都在，不能丝毫大意！

　　8日，记者从洛阳市疾控中心获悉，7日，接到平顶山市协查信息后，洛阳市多个县区疾控部门紧急开展流调工作。经查，平顶山市通报的感染者曾于4月29日上午自驾抵洛，5月2日下午离洛。该感染者在洛期间住亲戚家中，未落实相关健康监测，先后聚餐、购物、送货，行程涉及伊川县、西工区、洛龙区及瀍河区等场所，在部分场所存在未佩戴口罩情况。

　　目前，洛阳市对排查到的感染者密接和次密接人员已全部进行集中隔离，并进行核酸检测，结果均为阴性；对感染者在洛的居住地及其他涉疫场所已进行消杀，对居住地所在村进行封控，对区域内人员进行全员核酸检测，结果均为阴性；对感染者在洛期间的场所外环境采样检测，结果均为阴性。洛阳市将根据上述人员核酸检测结果和健康监测情况，确定下一步处置措施。

　　“当前疫情防控形势仍然严峻，洛阳市几乎每天都能收到其他城市发来的协查信函，寻找密接、次密接人员，因为只要有人员流动，风险时刻都在，广大市民不能丝毫大意。”洛阳市疾控中心传染病预防控制专家朱鑫说，需要引起大家警惕的是，近期，洛阳市疾控中心在5个城市区全员核酸检测采样现场督察时看到，有部分市民未规范佩戴口罩，出现扎堆聚集情况，而在小区的公共场所，不少市民甚至摘掉口罩，这些无疑都增加了疫情传播风险。

　　朱鑫说，减少非必要流动后，并不意味着就没有风险，广大市民在日常生活中，仍要做好个人防护，尤其戴好口罩，不到人员密集场所，主动报备和核酸检测，进出公共场所主动接受扫码测温，配合落实好各项防控举措。

　　为此，洛阳市疾控中心发布紧急提醒：

　　一、有市外旅居史人员，在抵洛前务必做好主动报备

　　近14天内有中高风险区及所在地市旅居史的来(返)洛人员，与公布的阳性病例行程轨迹有交集的、同时空伴随人员，以及健康码为红码或者黄码的人员，要立即向所在社区(村)、单位报备，并配合做好隔离医学观察或健康监测等疫情防控措施。入洛后核酸检测结果出具之前，务必做好健康监测，减少非必要外出，尤其是不到人员密集场所。

　　二、减少非必要出行，尤其不前往中高风险地区

　　关注官方发布的疫情信息和中高风险地区变化信息，减少非必要出行，尤其不前往中高风险地区以及发生本土疫情的地区。

　　三、戴口罩，不去人员密集场所，加强自我防护

　　保持正确佩戴口罩、勤洗手、常通风、不握手、不扎堆、不聚会，尽量不去人群密集、空气不流通的场所。进入公共场所时，配合做好戴口罩、验码测温、两米线等防控措施。

　　四、及时接种疫苗，做好健康监测

　　及时接种疫苗，时刻关注个人和家人身体健康状况，如出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等症状，请勿自行服药，佩戴口罩尽快到就近的医疗机构发热门诊排查和就诊，并主动告知旅居史、接触史，途中避免乘坐公共交通工具。

　　（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 梁秀梅）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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