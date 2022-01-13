洛阳共计33050名志愿者参与本轮全员核酸检测

8日一早，洛阳市民陈阁阁就从位于涧西区重庆路街道的家中，赶往郑州路街道南盟社区龙西小区参与志愿服务活动。

8日一早，洛阳市民陈阁阁就从位于涧西区重庆路街道的家中，赶往郑州路街道南盟社区龙西小区参与志愿服务活动。

“这是我第二次来当志愿者，能有机会为大家做点儿事，我特别有成就感。”陈阁阁介绍，她今年28岁，在龙西小区附近一酒店从事管理工作，5日曾参加全员核酸检测志愿服务，“在我看来，酒店管理和志愿服务都是服务行业，所以我认为自己有一定优势，以后有合适机会，我也会多多参与志愿服务活动。”

在西工区洛玻社区，多组母女档、父子档、夫妻档等志愿者搭档组合“闪亮”全员检测防疫一线。洛玻社区相关负责人介绍，洛玻社区立足新时代文明实践站，充分发动社区党员志愿者力量，并以此带动、影响更多的群众志愿者参与其中。

这些都只是我市防疫“志愿红”的缩影，记者从市文明办了解到，本轮五城区的全员核酸检测，全市477个机关事业单位、共计11268名机关人员就地“双报到”转为社区志愿者，主动请领任务，和街道社区工作人员并肩作战；全市1158支队伍33050名志愿者以不同形式投入疫情防控工作。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 董玉婕 文/图）