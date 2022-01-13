母亲节，"移动大白"妈妈的小家大爱

疫情中，无数的志愿者妈妈加入防疫队伍中来。生活中她们富有爱意，工作中她们充满激情，闲暇时光她们充满质感，一点一滴地努力让平凡的生活点缀起诗和远方。

疫情中，无数的志愿者妈妈加入防疫队伍中来。生活中她们富有爱意，工作中她们充满激情，闲暇时光她们充满质感，一点一滴地努力让平凡的生活点缀起诗和远方。

今天是母亲节，感谢无数个为疫情奉献的志愿者妈妈们！

5月8日，是洛阳市这次5城区第2轮全员核酸检测的日子，也是母亲节。作为一对萌宝的妈妈，洛阳移动公司的郭海燕和其他5名志愿者同事，一起来到洛龙区长城花苑小区开展核酸采样志愿者服务。

疫情中，志愿者服务一次都不少

这6名志愿者，其中5名是女性。她们中4个是有着孩子的妈妈，上面都有着母亲的家，但为了支援洛阳市的疫情防控工作，像郭海燕这样，洛阳市中心城区开展3次大面积的核检，她自告奋勇加入到采样志愿者队伍的行列中来。像她这样的同事还有莫延敏、洪丽、刘琼、滕婉婷……

郭海燕在第一次核酸检测中，因为雨天整整站了九个小时

在第二次核检中继续做采样志愿者

第三次核检和同事在沟通采样工作

由于今天是星期天，7岁的一对双胞胎孩子在家没人带。早上7点，海燕就叫起俩娃，一块儿来到社区开始工作。尽管天气有些阴冷，但两个孩子在一起嬉戏的热火朝天，在两个萌娃心中，只要和妈妈在一起，总是有不尽的开心和快乐。

今天海燕的工作是维持采样队伍的秩序，辅助开展信息收集工作。面对疫情的不确定性，前两次采样，她要穿着防护服经过严格的消毒防护，做信息录入工作。看似简单重复的工作，但必须有细心入微的耐心和战胜自己的挑战，因为每一个环节出错，就可能涉及影响全盘的大局。小区2000多名群众的信息必须快速、精准。有了两次的经验，她现在把这种经验也传给了志愿者的同事。

5月5日核检采样，当天是个大太阳，没有配备遮阳棚、防护伞，穿着防护服汗流浃背的那种感觉像进了蒸笼，忙了不到一个小时，汗水就把防护镜遮住了。身边志愿者对她说：歇歇吧，喝点儿水吧，这么热的天，一直在太阳地里，怕你受不了。但海燕还是坚持说没问题，如果我休息了，后面排队的人员就会越来越多，影响了整体进度。社区的居民感动不已，从家中拿出了伞，为她撑起了友爱的清凉，这一干就是8个小时，直到全体顺利收工。

生活中，有爱有温度的“暖妈妈”

往年的母亲节，海燕妈妈一定会带上孩子和母亲一块儿过个别具一格的节日。昨天接到核检采样通知后，海燕二话没说就服从了任务。

在单位，海燕是洛阳移动648名爱心志愿者中的一员。平时，无论是街头维护交通秩序，志愿者植绿行动，电信防诈宣传，还是营业厅开展适老化服务，都活跃着她的身影。逢周末节假日志愿者开展街头清理活动，她会带上俩娃，一起走上街头捡烟头、清垃圾，用行动影响孩子。

爱虽无言，爱可传递。在当天核检现场,海燕在核检采样队伍前面维持秩序，突然，“划拉”一声，队伍中一名居民腋下的一盘象棋掉在地上，滚落一地。这时，陪妈妈维持秩序的一对萌宝闻声就跑过来，在人群中穿来梭去，敏捷地把棋子归集起来……

爱心妈妈带出的爱心娃

和留守儿童在一起

带孩走向街头一起做志愿者

母亲节这天采样结束后,双宝和妈妈在一起的幸福时光

母子幸福的时光

海燕妈妈用自信、乐观、细腻感染着两个孩子的成长，大宝爱足球，是洛阳市实验小学校长杯足球冠军、洛阳市齐飞杯最佳运动员。小宝热爱画画，也多次入奖。用海燕妈妈带娃的话说——忙并快乐着！

工作中，多彩多艺多能的“多面手”

工作中，海燕是中国移动集团公司的培训师；是洛阳移动分公司成立20周年的功勋员工；是岗位创新能手，多次获河南移动创新成果表彰；是运动达人，曾获得过河南移动全省乒乓球女子亚军。她从事的工作各有建树，唯有志愿者服务，默默无闻，若不是这次疫情变成了“移动大白”，她说，红马甲一穿就要穿永远。(乐毅宣)

在培训课堂上与学员交流中

运动达人

和她的志愿者同事们的合影