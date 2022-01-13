母亲节进行核酸采样 100名医护人员收到意外惊喜【视频】

8日，洛阳市区开展集中核酸采样工作，在老城区西关街道办事处，负责核酸采样的100名医护人员收到意外惊喜——每人收到一束康乃馨，花儿正是办事处送的，以感谢他们的辛苦付出。

8日，洛阳市区开展集中核酸采样工作，在老城区西关街道办事处，负责核酸采样的100名医护人员收到意外惊喜——每人收到一束康乃馨，花儿正是办事处送的，以感谢他们的辛苦付出。

“你们辛苦了，祝大家母亲节快乐！”8日临近中午，在老城区龙城嘉园小区核酸采样点，医护人员孔芳与10名同事刚完成本小区的核酸采样工作，西关街道办事处工作人员就为他们每人送上一束康乃馨和节日祝福。

孔芳是市东方人民医院整形外科护士长，从事医护工作20余年，当日凌晨4点多，10岁的女儿还在熟睡，她就及早起床，到医院与同事们汇合，6点多到达核酸采样点，稍作准备后开始工作，一上午共完成对2800余名居民的核酸采样工作。收到工作人员送来的花儿，她既意外又感动。她说，这个母亲节令她难忘，心里很温暖，感谢工作人员的细心与贴心。

在老城区九龙鼎附近的核酸采样点，市东方人民医院神经外科护士长郭盼盼与同事对1400余人进行了核酸采样，他们也收到了工作人员送来的康乃馨。“工作太忙，我都忘了今天是母亲节。”郭盼盼说，收到花束很开心，对于他们的工作是莫大的认可与鼓舞，下午还要赶赴伊川，支援当地的核酸采样工作。

西关街道办事处主任聂小会说，这次市东方人民医院共派出100名医护人员支援本辖区的核酸采样工作，其中大部分为女医护。医护人员舍小家为大家，为抗疫作出了不可磨灭的贡献，为表示感谢，他们便在母亲节准备了100束康乃馨送给医护人员，祝愿他们永远健康快乐。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 石智卫 文/图/视频)