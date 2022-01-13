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“二师兄”从侧翻货车内跑出 铁路民警街头“追猪”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.08 17:17

　　8日上午，洛阳铁路公安处洛阳龙门站派出所民警雷高锋与同事沿高铁沿线巡逻，遇到一辆拉猪的货车侧翻，“二师兄”们跑得到处都是，他们与路过群众在街头上演一场“追猪”的戏码。

　　9时许，雷高锋和同事驾车行至伊滨区光武大道与康庄路交叉口时，突然听到咚的一声响，随即看到路口西北角有一辆货车发生侧翻，车上拉了满满一车生猪，大概有20头。他们立即停车，跑到跟前发现，车内只有司机一人，对方从副驾驶的位置爬了出来，经询问并无大碍，不过“二师兄”们或许受到惊吓，纷纷从车里跑了出来，个别因受伤卧倒在地。

　　“有的猪跑出去100米远。”雷高锋说，司机忙着打电话，他们与路过群众一起帮忙追猪。经过一番追逐，他们成功将逃跑的猪赶到货车周边。

　　雷高锋初步了解，这些猪准备运往屠宰场，司机驾车自北向南行驶，行至路口处时为躲避其他车辆急打方向盘，不料发生侧翻。交警到达现场后，雷高锋将此事进行了移交，随后离开。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 侯家薪 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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