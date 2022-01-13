洛阳一“90后”老板带着“00后”员工集体当志愿者

8日一大早，在洛阳市瀍河区北窑街道金家街社区核酸检测采样现场，8名身着红马甲的青年志愿者在现场维持秩序、认真工作，得到了居民群众的一致称赞。
8日一大早，在洛阳市瀍河区北窑街道金家街社区核酸检测采样现场，8名身着红马甲的青年志愿者在现场维持秩序、认真工作，得到了居民群众的一致称赞。
8日一大早，在洛阳市瀍河区北窑街道金家街社区核酸检测采样现场，8名身着红马甲的青年志愿者在现场维持秩序、认真工作，得到了居民群众的一致称赞。
据了解，这8名志愿者来自北窑街道金家街社区一家旅行社，平均年龄20岁出头，其中不少是“00后”。
今年3月份，全市开展首轮全员核酸检测时，该旅行社的“90后”负责人万营带着7名青年员工主动报名参加志愿者，在现场维持秩序，运送物资。
万营说，当时的过程虽然辛苦，但大家收获了很多感动。前几天，万营得知新一轮全员核酸检测即将开始，决定再次报名参加志愿者，当她把想法说出后，大家也都积极报名。
“今天是我们第二次参与疫情防控的志愿服务活动，一方面是想为大家提供帮助大家，另一方面也是对自己的一种锻炼。”万营说。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 许红丽 文/图）
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