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答题“治未病”！洛阳市纪委监委推出“百题测试”微信小程序
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.08 14:05

　　“下列A、B、C、D四个选项中，不属于‘四风’的是什么？答案是C：教条主义。”

　　7日上午，在洛阳市直机关某单位，不少干部拿出手机，关注“清风洛阳”微信公众号，在《百题测试》小程序中开始答题。

　　“这个小程序真方便，我学习了党纪法规，也通过了测试，95分。”一名干部将自己的学习成绩发向单位微信群，号召大家积极学习。

　　让大家热议的“清风洛阳”微信小程序，是洛阳市纪委监委为强化党员干部纪律规矩意识，依托新媒体传播特点专门开发的学习平台。因程序设计合理、操作便捷，可随时随处学习纪律法规知识、检验学习成效而深受大家好评。

　　推出“清风洛阳”微信公众号纪律规矩应知应会“百题测试”小程序，是洛阳市着力监督预防“治未病”的一项举措。洛阳市纪委监委宣传部有关负责人介绍，市纪委监委依据《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》等内容，组织编写《纪律规矩应知应会知识100题》，并建立学习测试题库，在市纪委监委网站、“清风洛阳”微信公众号设置学习专栏，倡导党员干部日常自学。

　　据了解，根据《洛阳市监督预防“治未病”工作操作办法》，洛阳市纪委监委在加强纪律规矩应知应会知识宣传的同时，将聚焦县处级领导干部、年轻干部和廉政风险等级高的地方、单位和岗位，对新提拔重用、新入职的，处分影响期满的，接受廉政勤政谈心谈话的党员干部进行线下党风廉政建设应知应会知识测试，不断强化党员干部纪法意识，推动党员干部形成依纪依法行政的思想自觉。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 黄先锋 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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