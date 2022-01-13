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洛阳重宝伊川缸赴北京大学“探亲”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.08 14:05

　　8日，记者从洛阳市文物考古研究院获悉，一件出土洛阳市伊川县的仰韶文化器物——伊川缸，近日被送往北京大学参加“北京大学考古100年考古专业70年”特展，随后将在该校接受全方位、多学科的实验室考古研究。

　　赴北大“探亲”的伊川缸(洛阳市文物考古研究院提供)

　　这口缸不盛水不储粮，被当“棺材”使用

　　伊川缸不是普通的缸，它既不盛水也不储粮，而是豫中地区仰韶文化先民用来放置尸骨的“棺材”，因为此类器物最早且集中出土于我市伊川县，所以才有了“伊川缸”这个名字，而伊川缸与北大的渊源，也要从这个名字说起。

　　20世纪中叶，中国科学院考古研究所洛阳发掘队沿洛河、伊河中下游和汝河上游进行调查时，在伊川县白元乡土门村一带发现了古人类活动的痕迹，后经调查，确认这里是一处仰韶文化中期偏晚阶段的遗址。此次调查，考古人员还发现了一种罕见的器物——一种内置成人骨骼，作为瓮棺葬具使用的红陶缸。

　　这种在其他地区从未发现过的红陶缸，引起了北大考古专家的注意，在他们看来，其独特的造型，很可能代表着一种独特的区域性文化。因此，1960年和1962年，北京大学考古实习队再次对土门遗址进行考古发掘，果然又出土了十几件同类型红陶缸。当时，北大专家将这其命名为“伊川缸”。

　　此后，随着考古发掘工作的深入，考古人员陆续在偃师、巩义、禹州、鲁山、南召、新密、临汝等近20处仰韶文化遗址发现了同类型的红陶缸。因这些遗址集中分布在豫中地区，伊川缸也被认为是豫中地区仰韶文化时期特有的典型器物。

　　《鹳鱼石斧图》(图片来自中国国家博物馆官网)

　　缸壁上的图案，内容丰富而诡秘

　　目前，以伊川缸为代表的区域性文化被称为仰韶文化阎村类型。之所以叫作阎村类型，是因为阎村遗址出土了一件十分特别的伊川缸。

　　这件伊川缸的外壁上画着一幅《鹳鱼石斧图》，画面左边是一只白鹳衔着一尾鱼，画面右边是一把竖立的石斧。

　　这幅画最发人深思之处，是把鹳衔鱼和石斧这两类似乎毫不相干的事物画在了一起，并且画在专为放置成人尸骨的陶缸上。有专家认为，石斧作为史前时代最重要的手持武器,在诸多原始部落中都被当作权利的象征，因此，这件绘有《鹳鱼石斧图》的伊川缸，很可能埋葬着一位能征善战的氏族首领，其中的鹳是该氏族的图腾，而鱼则代表敌对氏族。

　　如果按照这种推测解读《鹳鱼石斧图》，这名氏族首领生前很可能高举那把作为权力标志的石斧，率领氏族成员对敌对氏族进行殊死的战斗，最终取得了决定性的胜利。于是，在他去世之后，人们为了纪念他的功勋，专门给他烧制了一件陶缸，用画笔把他的业绩记录在上面。

　　目前，这件绘有《鹳鱼石斧图》的伊川缸作为国之重宝，藏于中国国家博物馆。同时，在洛阳博物馆内，还展示有三件绘有不同纹饰或图案的伊川缸。

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[ 责任编辑：马佳佳 ]
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