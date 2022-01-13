母亲节鲜花送“大白”　洛阳一核酸检测点上演花式宠爱

8日是母亲节，同时是洛阳集中核酸检测的日子，很多妈妈坚守岗位，奋战在疫情防控一线，西工区一核酸检测点上演花式宠爱。

8日是母亲节，同时是洛阳集中核酸检测的日子，很多妈妈坚守岗位，奋战在疫情防控一线，西工区一核酸检测点上演花式宠爱。

一大早，在洛阳市西工区香榭里·阳光新时代文明实践站，部分工作人员的子女悄悄来到核酸检测采集点，在核酸检测采集工作开始之前，为“大白妈妈”们送上祝福。

金丽娜是一名社区工作者，今天主要负责核酸信息采集。丈夫和5岁的女儿为了给她一个惊喜，一大早给金丽娜送去了鲜花。5岁的女儿看着只露出眼睛的“大白妈妈”有些陌生。但听到妈妈的声音，孩子把手中的花送给我了她的母亲，并送给她一个大大的拥抱。

另外，还有的孩子在妈妈的防护服上写下了祝福，有的为妈妈送来了早饭……忙碌的检测点，一句句温暖的话语，一朵朵鲜花构成了母亲节别样的风景。对于奔走在疫情防控一线医护人员来说，今天只是全员核酸检测的日子里很普通的一天，也正是她们默默的付出和坚守，才建起了疫情防控的坚固堡垒。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 赵喆 文/图）