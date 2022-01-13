母亲节鲜花送“大白”　洛阳一核酸检测点上演花式宠爱

8日是母亲节，同时是洛阳集中核酸检测的日子，很多妈妈坚守岗位，奋战在疫情防控一线，西工区一核酸检测点上演花式宠爱。
8日是母亲节，同时是洛阳集中核酸检测的日子，很多妈妈坚守岗位，奋战在疫情防控一线，西工区一核酸检测点上演花式宠爱。
8日是母亲节，同时是洛阳集中核酸检测的日子，很多妈妈坚守岗位，奋战在疫情防控一线，西工区一核酸检测点上演花式宠爱。
一大早，在洛阳市西工区香榭里·阳光新时代文明实践站，部分工作人员的子女悄悄来到核酸检测采集点，在核酸检测采集工作开始之前，为“大白妈妈”们送上祝福。
金丽娜是一名社区工作者，今天主要负责核酸信息采集。丈夫和5岁的女儿为了给她一个惊喜，一大早给金丽娜送去了鲜花。5岁的女儿看着只露出眼睛的“大白妈妈”有些陌生。但听到妈妈的声音，孩子把手中的花送给我了她的母亲，并送给她一个大大的拥抱。
另外，还有的孩子在妈妈的防护服上写下了祝福，有的为妈妈送来了早饭……忙碌的检测点，一句句温暖的话语，一朵朵鲜花构成了母亲节别样的风景。对于奔走在疫情防控一线医护人员来说，今天只是全员核酸检测的日子里很普通的一天，也正是她们默默的付出和坚守，才建起了疫情防控的坚固堡垒。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 赵喆 文/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605