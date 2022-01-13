“大白”女儿为“志愿红”母亲送上节日鲜花【视频】

8日，涧西区等洛阳市五个城区进行全员核酸检测，这一天也是母亲节。

8日，涧西区等洛阳市五个城区进行全员核酸检测，这一天也是母亲节。

当天一早，家在涧西区河柴01生活区的石巧智就穿上红马甲出了家门，她将作为社区志愿者，在检测现场负责维持秩序。此时的她还并不知道，一场由女儿精心策划的惊喜正在一点点地临近。

石巧智的女儿叫杨静，今年45岁，和母亲一样，她也是本轮全员核酸检测中的一名基层志愿者。在检测正式开始前，石巧智在岗位上做着最后的核查工作，在她背后不远处，捧着一束鲜花的杨静正缓缓走来，待她走到母亲背后喊了声“妈”，石巧智这才转过身来，看到身穿大白服装的女儿正手拿鲜花吓了一跳。“妈，辛苦了，母亲节快乐！”杨静说着，轻轻拥抱了母亲，说完又赶忙返回了自己的志愿服务岗位。

石巧智介绍，她退休前是一名社区工作人员，退休后一直在社区从事志愿服务，截至目前已超过20年，女儿在她的影响下，也积极参与社区志愿活动，本轮全员核酸检测是母女俩“并肩战斗”的第三场核酸检测，“做志愿者很高兴，又收到了女儿送的鲜花，快乐加倍！”

该社区相关负责人介绍，石巧智除平时参与基层防疫志愿活动外，她还是社区“爱心手拉手”帮扶队的队长，常年带领团队为辖区内的独居、孤寡、残疾老人，提供上门爱心帮扶服务。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨文/图/视频 通讯员 丁庆春 李晓培）