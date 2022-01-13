暖心！瀍河一社区为未成年人开具核酸检测采样证明

“有了这张核酸采样证明，学生家长和带孩子的老人就方便多了。”8日上午，在洛阳市瀍河区杨文街道马沟社区，张先生拿着刚刚开具的未成年人核酸检测采样证明高兴地说。

“有了这张核酸采样证明，学生家长和带孩子的老人就方便多了。”8日上午，在洛阳市瀍河区杨文街道马沟社区，张先生拿着刚刚开具的未成年人核酸检测采样证明高兴地说。

张先生说，现在不少未成年人做核酸检测时，使用的是父母的身份信息。当这些孩子返校时，需要向学校提供核酸检测阴性证明和接受核酸检测的现场照片，才能证明核酸检测结果的真实性。可是，孩子做核酸检测时，一些家长或老人会因为忘带手机或使用手机不熟练，没能给孩子拍摄现场照片，这就给孩子返校造成了麻烦。

前几天，在第一轮全员核酸检测结束时，马沟社区就接到了类似反映，居民们希望社区开具核酸检测证明，为孩子返校提供方便。为此，马沟社区提前印制了一批核酸检测采样证明并盖上了公章，在第二轮全员核酸检测时，为每一名做完核酸检测的未成年人进行发放。

马沟社区党支部书记张东庆说，本轮全员核酸检测，该社区共发放“未成年人核酸检测采样证明”178张。当社区工作人员将一张张证明发到孩子家长和老人手中，大家们都很高兴。

张先生说，一张小小的卡片，体现了社区工作者的用心和负责，也温暖了大家的心。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 许红丽 文/图)