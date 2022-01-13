洛阳有爱！社区工作人员手绘卡通防护服加油鼓劲【视频】

“加油”“戴口罩”“我爱洛阳”……8日上午，在洛阳市西工区洛北街道办事处香榭里社区的核酸检测点，一幅幅卡通漫画出现在社区工作人员和志愿者的防护服上。这些生动有趣的卡通图案既为排队等候的居民加油鼓劲，也活跃了现场的气氛。

“加油”“戴口罩”“我爱洛阳”……8日上午，在洛阳市西工区洛北街道办事处香榭里社区的核酸检测点，一幅幅卡通漫画出现在社区工作人员和志愿者的防护服上。这些生动有趣的卡通图案既为排队等候的居民加油鼓劲，也活跃了现场的气氛。

“昨天中午，我们就已经把今天进行核酸检测需要做的准备工作基本完成了。”香榭里社区相关负责人说，疫情防控以来，社区工作人员、志愿愿和物业等一线工作人员坚守在一线，居民们也很积极配合各项工作。为了给大家加油鼓劲，大家想到了在防护服上手绘卡通图案的主意，以积极的心态面对疫情。

说干就干，香榭里社区女同志比较多，平时在家带孩子画画、做手工比较有经验，于是仿照时下流行的图案装点防护服，还加上了“做核酸，记得戴口罩”“我是大白，我守护您”等字样，7日22时许，23套防护服全部绘制完成。

记者看到，加上了手绘图案的防护服很受居民欢迎。“做核酸时看到这些有趣的画面，感觉很阳光，很亲切。”一位居民说。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图/视频 通讯员 赵喆)