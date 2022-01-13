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洛阳一人才支持项目将获国家级专项资金支持
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.07 20:14

　　7日，洛报融媒记者从洛阳市人力资源和社会保障局获悉，省人社厅日前发布2022年度国家级专家服务基层示范团项目名单，洛阳市申报的“打造旅居康养示范区专家服务河南栾川行”项目入选，将获得人社部10万元资金支持。

　　专家服务基层是人社部为发挥各类专家人才在基层巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴，服务基层发展等方面的重要作用，而开展的人才支持项目。为争取国家级专家人才对洛阳乡村旅游进行规划和指导，洛阳市人力资源和社会保障局前期面向全市广泛征集专家服务基层项目，通过层层筛选，最终申报“打造旅居康养示范区专家服务河南栾川行”项目，并成功入选国家级专家服务基层示范团项目。

　　“打造旅居康养示范区专家服务河南栾川行”项目，内容包括乡村运营人才培训、乡村民宿培训、“栾川味道”培训、新媒体营销培训等，旨在组织全国知名乡村旅游专家服务团，通过技术咨询、培训讲座、现场指导、示范教学、项目合作等形式，将栾川县打造成全国全域旅游示范基地、全域旅居康养示范区。

　　洛阳市人力资源和社会保障局有关负责人表示，下一步，该局将及早谋划，合理安排，确保项目按要求顺利实施，同时继续加大人才项目的争取力度，向国家级、省级人才借力，通过行业专家智力服务，助推洛阳乡村旅游提质增速发展。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭红波）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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