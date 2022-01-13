洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

期待！洛阳秦岭东段生态保护修复项目纳入国家计划
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.07 18:15

　　日前，国家发展改革委、国家林业和草原局联合下达重点区域生态保护和修复专项2022年中央预算内投资计划(地方第一批)。洛阳市秦岭东段水源涵养与生物多样性保护恢复项目位列其中。

　　根据规划，洛阳市秦岭东段水源涵养与生物多样性保护恢复项目，将在洛宁、嵩县、栾川等地的生态脆弱区，通过人工造林、封山育林、退化林修复、飞播造林、草原改良等方式，完成生态治理31.12万亩，其中人工造林4.35万亩、封山育林15万亩、退化林修复1.77万亩、飞播造林8万亩、草原改良2万亩。项目实施周期为2022年至2025年，总投资约1亿元，其中，中央预算内投资超8000万元。

　　洛阳是黄河流域重要节点城市，承担着水土保持、水源涵养、生物多样性保护等重要生态功能。近年，洛阳坚持生态优先、绿色发展，以黄河生态廊道建设、流域系统治理等为重点，持续开展国土绿化行动，森林覆盖率达45.8%。同时，洛阳建立了总面积达14.12万公顷的39处自然保护地，对重要的自然生态系统实施长期保护，野生动植物生存环境持续改善。

　　洛阳市林业局负责人表示，洛阳生态资源整体较为富集，但仍存在相当规模的荒山造林困难地和生态脆弱的自然保护地，亟待加强有效治理。下一步，林业部门将以秦岭东段水源涵养与生物多样性保护恢复项目建设为契机，持续加大保护修复力度，真正把绿水青山建得更美，促进人与自然和谐相处。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 文/图 通讯员 戴喆)
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
        24日下午，在洛龙区相公庄村吕蒙正寒窑遗址前，吕献亭老人随口就背诵出千古名篇《寒窑赋》。
  • ·历史悠久西山头 田园风光美如画
  • ·读读曹凤甲，半日游白沙
  • ·华夏路：一路藏“三园” 美食连成片
    		•  
    新闻排行
  • 关于在涧西区等5个城市区再次开展全员...
  • 周山大道下穿开元大道隧道通车【高清...
  • 全部阴性！偃师、孟津、汝阳等全员核...
  • 未来几天，“大风+沙尘+降温+阵雨”齐...
  • 市政府召开第110次常务会议 研究十大...
  • 洛阳68岁退休美术教师坚持画龙门石窟2...
  • 挑战不可能！洛阳一新农人玩转“甜蜜...
  • 江凌在嵩县、汝阳调研
  • 债务人已去世，债权人的钱还能拿回吗
  • 周山大道部分公交线路恢复运营
    		•
    百姓呼声
    2021年通过年检的市直民办学校有这些
    五一期间洛阳市区小学生是否能出市区？
    精彩图片
    全员核酸检测 居民积极...
    洛阳首家少儿运动中心...
    宜阳五岳沟村：养殖蟋...
    睡莲花开别样美【组图】
    精彩热帖

    洛邑古城多汉服

    沁人心扉香诱人

    红尘视觉 绣球花

    吉利黄河湿地游
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605