期待！洛阳秦岭东段生态保护修复项目纳入国家计划

日前，国家发展改革委、国家林业和草原局联合下达重点区域生态保护和修复专项2022年中央预算内投资计划(地方第一批)。洛阳市秦岭东段水源涵养与生物多样性保护恢复项目位列其中。

日前，国家发展改革委、国家林业和草原局联合下达重点区域生态保护和修复专项2022年中央预算内投资计划(地方第一批)。洛阳市秦岭东段水源涵养与生物多样性保护恢复项目位列其中。

根据规划，洛阳市秦岭东段水源涵养与生物多样性保护恢复项目，将在洛宁、嵩县、栾川等地的生态脆弱区，通过人工造林、封山育林、退化林修复、飞播造林、草原改良等方式，完成生态治理31.12万亩，其中人工造林4.35万亩、封山育林15万亩、退化林修复1.77万亩、飞播造林8万亩、草原改良2万亩。项目实施周期为2022年至2025年，总投资约1亿元，其中，中央预算内投资超8000万元。

洛阳是黄河流域重要节点城市，承担着水土保持、水源涵养、生物多样性保护等重要生态功能。近年，洛阳坚持生态优先、绿色发展，以黄河生态廊道建设、流域系统治理等为重点，持续开展国土绿化行动，森林覆盖率达45.8%。同时，洛阳建立了总面积达14.12万公顷的39处自然保护地，对重要的自然生态系统实施长期保护，野生动植物生存环境持续改善。

洛阳市林业局负责人表示，洛阳生态资源整体较为富集，但仍存在相当规模的荒山造林困难地和生态脆弱的自然保护地，亟待加强有效治理。下一步，林业部门将以秦岭东段水源涵养与生物多样性保护恢复项目建设为契机，持续加大保护修复力度，真正把绿水青山建得更美，促进人与自然和谐相处。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 文/图 通讯员 戴喆)