疫情防控落实不力 伊滨区2家商户被关停

7日，记者从伊滨区市场监管局获悉，因疫情防控措施落实不力，该区两家商户被关停。
7日，记者从伊滨区市场监管局获悉，因疫情防控措施落实不力，该区两家商户被关停。
7日，记者从伊滨区市场监管局获悉，因疫情防控措施落实不力，该区两家商户被关停。
为扎实细致做好疫情防控工作，伊滨区市场监管局执法人员组成多个检查组，对辖区药店、餐饮单位等重点场所进行全面检查，严查产品质量、进货渠道和索证索票制度，督促其落实“戴口罩、测温、扫码、两米线”，以及药店暂停销售四类药品等疫情防控措施，并对重点人群开展全覆盖摸排。
检查中，执法人员对发现问题的7家商户进行约谈，责令其整改；对2家落实疫情防控措施不力的商户给予关停，分别是：洛阳市伊滨区庞村镇大军购物广场、洛阳市伊滨区庞村镇千娇百媚化妆品店。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 上官兵 李勇 段保辉）（图片由伊滨区市场监管局提供）
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