洛阳一街道打造文化公益课堂 让居民悦享文化生活

“大家看，我身边这面鼓直径2.8米，是馆内最大的排鼓，表演起来非常有气势！”今天上午，在位于洛阳市洛龙区开元路街道龙泰社区的曹屯排鼓文化馆内，龙泰社区党委副书记张留召正在录制街道文化课堂的首期视频，为居民和网友详细讲解“非遗”项目曹屯排鼓的文化典故。

“大家看，我身边这面鼓直径2.8米，是馆内最大的排鼓，表演起来非常有气势！”今天上午，在位于洛阳市洛龙区开元路街道龙泰社区的曹屯排鼓文化馆内，龙泰社区党委副书记张留召正在录制街道文化课堂的首期视频，为居民和网友详细讲解“非遗”项目曹屯排鼓的文化典故。

在录制现场，洛龙区开元路街道天元社区、定鼎门社区多名文化志愿者进行了现场观摩。“文化课堂致力发掘辖区优质文化资源、文化能人，以网络直播、实地探访、文化活动等形式，带领市民和网友探访、了解开元。”开元路街道文化服务中心负责人朱惠娟介绍。

“文化课堂的立意好，随后咱们可以邀请辖区的戏曲、舞蹈爱好者，举行线下活动，让居民们真正从文化公益课堂上学有所获。”开元路街道文化志愿者杨俊红对下一步课程安排进行畅想。

“不止如此，咱们还要系统了解各社区的特色活动、文化资源，尤其是用好社区体育公园这类场所，把具有开元特色的文化资源持续推向全市。”开元路街道宜人社区文宣负责人郭翔宇发表了不同看法。