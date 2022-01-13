嵩县车村镇：小树叶“摘”出大产业

村民在山上摘一些树叶，不仅能挣钱，加工后还能出口海外？没错，在洛阳市嵩县车村镇，就有这样的致富路。
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6日，嵩县车村镇电商产业园内，洛阳同想农产品有限公司门前堆放着刚从群众手中收集来的槲叶。
槲叶是指槲树的叶子，是一种中药材，具有保健作用，千百年来深受深山区群众青睐。伏牛山是槲树的主要产区，其中嵩县车村镇是全国最大的槲树生长区，该镇现有集中连片的槲树10余万亩。
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