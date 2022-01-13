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嵩县车村镇：小树叶“摘”出大产业
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.07 15:16

 

　　村民在山上摘一些树叶，不仅能挣钱，加工后还能出口海外？没错，在洛阳市嵩县车村镇，就有这样的致富路。

　　6日，嵩县车村镇电商产业园内，洛阳同想农产品有限公司门前堆放着刚从群众手中收集来的槲叶。

　　槲叶是指槲树的叶子，是一种中药材，具有保健作用，千百年来深受深山区群众青睐。伏牛山是槲树的主要产区，其中嵩县车村镇是全国最大的槲树生长区，该镇现有集中连片的槲树10余万亩。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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