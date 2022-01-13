汝阳县20支乡村振兴工作队进驻入村

“家门口就是前坪水库，村里决心搞旅游开发，穷山窝也能吃上旅游饭。咱家这钢架棚影响咱村的形象，拆了吧！”近日，在驻十八盘乡乡村振兴工作队帮助下，汝阳县十八盘乡刘坡村村委委员兼妇联主席李素娟做通老人工作，带头拆除了家门口二十多平方米的钢架棚。

“家门口就是前坪水库，村里决心搞旅游开发，穷山窝也能吃上旅游饭。咱家这钢架棚影响咱村的形象，拆了吧！”近日，在驻十八盘乡乡村振兴工作队帮助下，汝阳县十八盘乡刘坡村村委委员兼妇联主席李素娟做通老人工作，带头拆除了家门口二十多平方米的钢架棚。

刘坡村紧邻前坪水库，村子三面环水、风光旖旎、景色如画，河南三建集团已与该村签订文旅项目开发协议，但村容村貌与文旅村的定位不相匹配。4月26日，驻十八盘乡乡村振兴工作队来到刘坡村后，动员村干部、党员带头拆除私搭乱建，整治周边环境。看到村里违建一个个被拆除，脏乱差环境一处处在改善，村党支部书记韦姣娥高兴地说：“工作队就是有办法！”

为推动市委乡村振兴“151”工作举措落实落细，汝阳县大力实施“一线工作法”，选派优秀青年干部、乡科级干部到乡村振兴一线经风见雨、历练成长。今年4月，全县从13个乡镇、90家县直单位中，择优选定49名科级干部、158名优秀青年干部，并根据选派干部的专业特点、工作阅历、年龄结构优化组合，组成20支乡村振兴驻村工作队。