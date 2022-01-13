能力作风建设年 | 着力化解信访积案，他们这样做……

为扎实推进《涉法涉诉重复信访件集中治理专项行动工作方案》落地见效，近日，由洛阳市人民检察院案件管理办公室组织对全市14件重复信访积案开展为期一周的案件质量评查活动，抽调了两级院8名员额检察官分组进行评查，市检察院第十检察部2名检察官分别任组长，重点围绕信访案件办理质量进行专项评查。

为扎实推进《涉法涉诉重复信访件集中治理专项行动工作方案》落地见效，近日，由洛阳市人民检察院案件管理办公室组织对全市14件重复信访积案开展为期一周的案件质量评查活动，抽调了两级院8名员额检察官分组进行评查，市检察院第十检察部2名检察官分别任组长，重点围绕信访案件办理质量进行专项评查。

评查程序规范，内容全面。评查主要采取查阅卷宗、与承办人沟通、听取信访人意见建议等形式，重点围绕原案件实体处理、办案程序是否存在问题、信访症结何在、信访案件办理是否存在问题等方面开展评查。评查组织有序，效果显著。市检察院案管办准备了32册卷宗，抽调两级院评查员集中到市检察院评查案件。他们阅卷评查认真细致，撰写的个案评查报告内容详实，对案件基本情况、诉讼过程及是否存在问题均进行了全面评判，并对信访矛盾化解提出了可行性意见建议。

此外，评查组还进行了集中研讨，对案件评查质量进行了再把关，针对个案化解进行了再梳理，也为下一步尽快化解信访、清理结案提出了意见建议。