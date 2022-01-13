洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

检察“大白”显担当， 倾力守护“健康绿”！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源: 2022.05.07 16:51

　　5月5日，洛阳市5个城市区开展全员核酸检测，洛阳市人民检察院党员干警第一时间响应号召，化身防疫“大白”，组织40余名党员志愿者迅速投入到涧西区天九社区全员核酸检测信息采集工作中。

　　在接到5月5日开展全员核酸检测的通知后，机关党委的干警们加班加点，组织协调参加核酸检测人员等保障工作，确保核酸检测现场能有条不紊地进行。他们舍小家顾大家，全身心投入到抗疫工作中，践行着“我是一名党员就要冲锋在前，为抗疫贡献一份力量”的时代呼唤。

　　现场，检察干警们分为5个工作小组，身着防护服采集居民核酸检测信息12000余份，到行动不便的社区居民家中采集信息20余份。他们维护现场秩序、录入信息、引导群众扫码……干警们充分发挥先锋模范作用，冲锋在前、各司其职，有效保障了核酸检测工作高质量、高效率、高标准完成，得到了社区工作者和居民的一致好评。

　　广大党员干警以实际行动践行“人民至上、生命至上”的理念，用主动担当诠释“一句承诺、一生作答”的入党誓言，为人民群众筑起一道道安全防线。（通讯员/刘晗）
[ 责任编辑：李玉洁 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
        24日下午，在洛龙区相公庄村吕蒙正寒窑遗址前，吕献亭老人随口就背诵出千古名篇《寒窑赋》。
  • ·历史悠久西山头 田园风光美如画
  • ·读读曹凤甲，半日游白沙
  • ·华夏路：一路藏“三园” 美食连成片
    		•  
    新闻排行
  • 关于在涧西区等5个城市区再次开展全员...
  • 周山大道下穿开元大道隧道通车【高清...
  • 全部阴性！偃师、孟津、汝阳等全员核...
  • 未来几天，“大风+沙尘+降温+阵雨”齐...
  • 市政府召开第110次常务会议 研究十大...
  • 洛阳68岁退休美术教师坚持画龙门石窟2...
  • 挑战不可能！洛阳一新农人玩转“甜蜜...
  • 江凌在嵩县、汝阳调研
  • 债务人已去世，债权人的钱还能拿回吗
  • 周山大道部分公交线路恢复运营
    		•
    百姓呼声
    2021年通过年检的市直民办学校有这些
    五一期间洛阳市区小学生是否能出市区？
    精彩图片
    全员核酸检测 居民积极...
    洛阳首家少儿运动中心...
    宜阳五岳沟村：养殖蟋...
    睡莲花开别样美【组图】
    精彩热帖

    洛邑古城多汉服

    沁人心扉香诱人

    红尘视觉 绣球花

    吉利黄河湿地游
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605