检察“大白”显担当， 倾力守护“健康绿”！

5月5日，洛阳市5个城市区开展全员核酸检测，洛阳市人民检察院党员干警第一时间响应号召，化身防疫“大白”，组织40余名党员志愿者迅速投入到涧西区天九社区全员核酸检测信息采集工作中。

5月5日，洛阳市5个城市区开展全员核酸检测，洛阳市人民检察院党员干警第一时间响应号召，化身防疫“大白”，组织40余名党员志愿者迅速投入到涧西区天九社区全员核酸检测信息采集工作中。

在接到5月5日开展全员核酸检测的通知后，机关党委的干警们加班加点，组织协调参加核酸检测人员等保障工作，确保核酸检测现场能有条不紊地进行。他们舍小家顾大家，全身心投入到抗疫工作中，践行着“我是一名党员就要冲锋在前，为抗疫贡献一份力量”的时代呼唤。

现场，检察干警们分为5个工作小组，身着防护服采集居民核酸检测信息12000余份，到行动不便的社区居民家中采集信息20余份。他们维护现场秩序、录入信息、引导群众扫码……干警们充分发挥先锋模范作用，冲锋在前、各司其职，有效保障了核酸检测工作高质量、高效率、高标准完成，得到了社区工作者和居民的一致好评。

广大党员干警以实际行动践行“人民至上、生命至上”的理念，用主动担当诠释“一句承诺、一生作答”的入党誓言，为人民群众筑起一道道安全防线。（通讯员/刘晗）